"Lass dich überwachen! - die PRISM IS A DANCER Show" im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) - Lass dich überwachen! In der "PRISM IS A DANCER Show" mit JanBöhmermann werden die ahnungslosen Studio-Zuschauer wieder zum Mittelpunkt derSendung - am Freitag, 29. November, um 23.00 Uhr im ZDF."Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show" wird am Donnerstag, 12.Dezember, um 20.15 Uhr in ZDFneo wiederholt. Bereits ab Donnerstag, 28.November, 10.00 Uhr, steht die Sendung in der ZDFmediathek zum Abruf bereit."Nach jeder Folge von 'Lass dich überwachen' fürchte ich: So sorglose Kandidatenfinden wir nie wieder, die Leute werden doch nicht schon wieder all ihre Datenund persönlichsten Infos über sich im Internet veröffentlichen - aber, was sollich sagen: falsch gedacht!", freut sich Jan Böhmermann.Die Überraschung ist wieder gelungen: Jeder, der sich ein Ticket für einescheinbar reguläre Ausgabe des "NEO MAGAZIN ROYALE" besorgt hat, wurde von JanBöhmermann und seinem Team heimlich gescannt. Wochenlang wurden die digitalenAktivitäten sämtlicher Zuschauer analysiert. Die skurrilsten, pikantesten undunterhaltsamsten Ergebnisse präsentiert Böhmermann in der Show, die 2019 mit demGrimme-Preis ausgezeichnet wurde.Längst vergessene Youtube-Videos aus Schulzeiten? OffenherzigeInstagram-Stories? Vermeintlich private Dating-Profile? Das Internet vergisstnichts. Aus diesen Fundstücken entsteht eine moderne, temporeiche90-Minuten-Show mit Studioaktionen, Einspielfilmen, einer Außenschalte undLivemusik. Nach sieben Jahren TV-Pause feiert die Berliner Band "Seeed" bei"Lass dich überwachen!" ihr umjubeltes Comeback. Weitere prominenteUnterstützung erhält Jan Böhmermann unter anderen von Mats Hummels, OliverKalkofe, Roman Weidenfeller und Rapperin Nura.Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/lassdichueberwachenPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/lass-dich-ueberwachen/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4450161OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell