"Lass die Sonne rein" mit innogy (FOTO)

Dortmund/Essen (ots) -Garantiert ganz einfach und preiswert zur eigenen Solaranlage -Auf Wunsch kombiniert mit Batterie, Smart Home und Ladebox fürsE-Auto - Die Sonnengarantie von innogy - Geld bei wenig SonneAm 20. März startet innogy unter dem Motto "Lass die Sonne rein"eine bundesweite Kampagne für private Solaranlagen mit"Ganz-einfach-Garantie". Schon ab 4.790 Euro erhalten Hausbesitzerein Solar-Paket inklusive Beratung und Planung, Montage,Anlagenüberwachung und Versicherungsschutz für fünf Jahre. Weraußerdem Ökostrom von innogy bezieht, bekommt dazu noch eineSonnengarantie: Scheint die Sonne weniger als 1.500 Stunden im Jahr,gibt es eine Gutschrift von 50 Euro."Wir bieten unseren Kunden ein Solar-Paket für jedes Dach an",sagt Dietrich Gemmel, Leiter Privatkunden bei innogy. "Dabei beratenwir nicht nur in technischer Hinsicht, sondern helfen beispielsweiseauch bei der Anmeldung der Anlage oder Fragen zur Förderung. Qualität"made in Germany" und persönliche Betreuung durch ausgewählteFachhandwerker vor Ort runden den einfachen Einstieg in diePhotovoltaik ab." Eine nachhaltige Investition in die Energiezukunftdes Zuhauses: Für die Module und den Wechselrichter ist deshalb sogareine Garantieverlängerung auf 20 Jahre möglich.Alle Solaranlagen können bei der Installation oder später miteinem maßgeschneiderten Batteriespeicher von Mercedes-Benz und derintelligenten Haussteuerung innogy SmartHome kombiniert werden. Solässt sich mehr Sonnenstrom vom eigenen Dach selbst im Haus nutzen:Wenn viel anfällt, schaltet das intelligente Energiemanagementautomatisch Batteriespeicher, Waschmaschine und Trockner dazu - oderlädt das Elektroauto an der passenden innogy Ladebox. Hausbesitzermit Solaranlage lassen den Sonnenstrom so einfach rein in den Tank.Die Bedienung ist komfortabel und ganz einfach: Jederzeit lässt sichdas System per Smartphone-App auch aus der Ferne überwachen undanpassen.Mit innogy SmartHome können außerdem rund 30 verschiedene Gerätewie intelligente Thermostate, Funk-Stecker, Lichtschalter oder Tür-und Fenstersensoren gesteuert werden - jeweils eines dieser Geräteist z. B. im SmartHome Paket Energie enthalten. Die Kampagne "Lassdie Sonne rein" wird in den kommenden Wochen unter anderem inZeitungen, Radio und TV auf sich aufmerksam machen. Ab sofort sindnähere Informationen auch direkt unterwww.innogy.com/lassdiesonnerein zu finden.Über die innogy SEDie innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen miteinem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihrendrei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und ErneuerbareEnergien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernendekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrumder Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesenwollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungenanbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihreLebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sindDeutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einigeLänder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien,Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energienist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auchaußerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und derMENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer beiZukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspotsder Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, Londonoder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unsererEnergietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern ?vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir denEnergiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.innogy ist am 1. April 2016 operativ an den Start gegangen. DasUnternehmen ist aus der Reorganisation des RWE-Konzernshervorgegangen. Mit dem Börsengang im Oktober 2016 wurde die innogySE das wertvollste Energieunternehmen Deutschlands.innogy ist bunt, flexibel, voller Energie ? let?s innogize!Netz & InfrastrukturDie Netzbetreiber der innogy-Gruppe verfügen über dasleistungsfähigste Verteilnetz in Deutschland, 2016 haben sie inDeutschland mehr Strom als jeder andere Verteilnetzbetreibertransportiert. Europaweit hat unser Netz eine Gesamtlänge von 574.000Kilometern ? das entspricht dem 14-fachen des Erdumfangs. DieVerteilnetze sind das Rückgrat der Energiewende. Bei der Integrationwetter- und tageszeitabhängiger regenerativer Quellen sowiedezentraler Erzeugungsanlagen spielen sie eine Schlüsselrolle, um diesichere Versorgung mit Strom zu gewährleisten. Die zur innogy-Gruppezählenden Verteilnetze erstrecken sich über fünf Länder und bestandenper Dezember 2016 zu vier Fünfteln aus Strom- und zu einem Fünftelaus Gasleitungen. Wir engagieren uns bei der Entwicklung effizienterund intelligenter Mess- und Leitsysteme (?Smart Grids?), um Netzeeffektiver und flexibler zu machen. Damit Strom und Gas auch inZukunft dort ankommt, wo Energie gerade gebraucht wird, wollen wirweiterhin in die Modernisierung und den Ausbau unsererNetzinfrastruktur investieren.VertriebWir versorgen derzeit rund 16 Millionen Stromkunden und 7Millionen Gaskunden in elf europäischen Märkten zuverlässig und zufairen Preisen mit Energie. innogy und auch die Onlinetochter eprimolanden bei Kundenbefragungen durch unabhängigeMarktforschungsinstitute regelmäßig auf den vordersten Plätzen.Gemessen am Absatz bzw. an der Anzahl der Kunden gehören wir aktuellin Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien, Ungarnund der Slowakei zu den größten Anbietern von Strom und Gas. Auch invielen Märkten Mittelost- und Südosteuropas haben wir gegenwärtigführende Positionen im Strom- und/oder Gasvertrieb. Mit dem Wandelder Energiemärkte verändert sich auch das Verhalten unserer Kunden:Immer mehr Haushalte verbrauchen nicht nur Strom, sondern erzeugenund speichern ihn selbst. Gleichzeitig erwarten sie Produkte, die aufihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Deshalb konzentrierenwir uns verstärkt auf die Weiterentwicklung dezentraler undintelligenter Energielösungen wie etwa unsere innovativeProduktfamilie ?SmartHome?.Erneuerbare Energieninnogy ist bei der Offshore-Windkraft mit einer installiertenKapazität von über 900 Megawatt und bei Onshore-Wind mit mehr als1900 Megawatt einer der großen Betreiber in Europa. Wir planen,errichten und betreiben Anlagen für die Stromerzeugung undEnergiegewinnung aus regenerativen Quellen. Unser Ziel ist der zügigeweitere Ausbau der erneuerbaren Energien, aus eigener Kraft und mitPartnern. So können wir die Energiewende gemeinsam stemmen. Besondersstark sind wir momentan in unserem Heimatmarkt Deutschland vertreten,gefolgt von Großbritannien, Spanien, den Niederlanden und Polen.Derzeit konzentrieren wir uns darauf, unsere Aktivitäten im BereichOn- und Offshore-Wind weiter auszubauen. Zudem planen wir denEinstieg in neue Regionen wie die USA und neue Technologien, etwa dieErrichtung großer Freiflächen-Solarkraftwerke.InnovationenWir arbeiten an den Zukunftstechnologien für die Energiewelt vonmorgen. In vielen Bereichen des Unternehmens forschen und entwickelnMitarbeiter an innovativen Produkten und Services. Allein im innogyInnovation Hub arbeiten mehr als 130 interne und externe Experten anden Geschäftsmodellen der Zukunft. 