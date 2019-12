"Lass die Sonne in dein Herz" ist sein Lebensmotto: Sänger Oli.P engagiert sich gegen Kinderarmut (FOTO)

Köln (ots) - Mit seiner neuen CD katapultierte er sich an die Spitze der Charts.Und der sympathische Sänger und Schaupieler Oli.P lebt den Titel seinerSingleauskopplung "Lass die Sonne in dein Herz" und engagiert sich ehrenamtlichfür DEUTSCHLAND RUNDET AUF. Heute nimmt er an der Kasse der Filiale von NettoMarken-Discount in Köln-Widdersdorf Platz und erinnert die Kundeninnen undKunden in seiner charmant offenen Art ans "Aufrunden bitte!". Gerade in derVorweihnachtszeit will er noch mehr Menschen beim Einkaufen erinnern, dass manmit nur wenigen Cents einen Beitrag gegen Kinderarmut und fürChancengerechtigkeit für sozial benachteiligte Kinder in Deutschland leistenkann. Denn die Zahlen sind alarmierend: Offizell sind über 2,4 Millionen Kinderin Deutschland von Armut betroffen. Die gemeinnützige SpendenbewegungDEUTSCHLAND RUNDET AUF ruft mit dieser prominenten Unterstützung einmal mehrjeden einzelnen Mitmenschen auf, an der Kasse der teilnehmenden Partner die zweiWorte "Aufrunden bitte!" zu sagen. Oli.P: "DEUTSCHLAND RUNDET AUF ist einehundertprozentige tolle Aktion. Als sie mich fragten, ob ich mich engagierenmöchte, habe ich sofort ja gesagt. Es geht um die Kinder in unserem Land und fürmich persönlich ist Geben eines der wichtigsten Dinge im Leben und sozialesEngagement selbstverständlich. Jeder kann einen kleinen Beitrag dazu leisten,dass Kinderarmut bekämpft wird indem man an der Kasse "Aufrunden bitte!" sagtund damit hilft, Kindern in Deutschland eine bessere Zukunft zu ermöglichen."Netto Marken-Discount ist Partner der ersten Stunde von DEUTSCHLAND RUNDET AUF.Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation von NettoMarken-Discount: "Soziale und gesellschaftliche Verantwortung ist für Netto einwichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Gemeinsam mit unseren Kundensetzen wir uns nachhaltig für bedürftige Kinder ein." Und Christina Franzen,Leiterin Kommunikation DEUTSCHLAND RUNDET AUF ergänzt: "Durch unser "Aufrundenbitte!" geben wir allen Mitmenschen die Möglichkeit, einfach und unkompliziertzu helfen. Und zwar nicht nur heute, sondern an jedem Einkaufstag bundesweit anden Kassen unserer Unternehmenspartner".Über DEUTSCHLAND RUNDET AUFDie gemeinnützige Stiftung DEUTSCHLAND RUNDET AUF hat das Ziel, faire Chancenfür alle Kinder und Jugendliche in Deutschland zu schaffen. Die deutschlandweiteSpendenbewegung ermöglicht allen Menschen, sich mit Mikrospenden für sozialbenachteiligte Kinder und Jugendliche und gegen Kinderarmut zu engagieren.Kundinnen und Kunden der DEUTSCHLAND RUNDET AUF Partner können ihreRechnungsbeträge an der Kasse durch die Worte "Aufrunden bitte!" um maximal 10Cent oder sich beim Online-Einkauf mit nur einem Klick mehr über das Portalbonusspende.de engagieren. Belegschaften helfen mit der monatlichenGehaltsspende.Alle gesammelten Spenden werden zu 100% an geprüfte, gemeinnützige Projekte inDeutschland weitergeleitet, die Kinder und ihre Eltern durch Angebote wiefrühkindliche Bildung, Mentoring- und Patenschaftsprogramme oder Elternbildungunterstützen. Seit Start im März 2012 wurde bereits über 195 Mio. Mal gespendetund über 9,3 Mio. Euro gesammelt. Mehr als 74.000 Kinder erhalten dadurchChancen auf eine bessere Zukunft.Partner von DEUTSCHLAND RUNDET AUFBei diesen Unternehmen können Kundinnen und Kunden aufrunden: NettoMarken-Discount, Kaufland, BabyOne, Jochen Schweizer, inkoop Verbrauchermärkte,aktiv & irma Verbrauchermärkte, Markant, Temma, Edeka Möllenkamp, dodenhof,Lebenslust Touristik GmbH (per Telefon oder online). Weitere Partner sind:Henkel AG & Co. KGaA, Henkelhausen GmbH & Co. KG, Homanit GmbH & Co.KG, TrapoAG, Traporol GmbH, Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG, Wiesmann Personalisten GmbH,Brabender GmbH & Co. KG, Brabender Technologie GmbH & Co.KG, BFS health finance(Tochterunternehmen der Bertelsmann AG), Ambermedia, Telegärtner Karl GärtnerGmbH, Warth & Klein Grant Thornton AGPressekontakt:Christina FranzenMail: christina.franzen@deutschland-rundet-auf.deFon: +493078950039-32Christina Franzen Leiterin Kommunikation & MarketingDEUTSCHLAND RUNDET AUF Partner GmbHwww.deutschland-rundet-auf.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/104527/4456480OTS: DEUTSCHLAND RUNDET AUFOriginal-Content von: DEUTSCHLAND RUNDET AUF, übermittelt durch news aktuell