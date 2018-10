Die Lasoggas - eine fast normale Fußball-Familie: Neue Video-Serie exklusiv bei BILD rund um HSV-Torjäger Pierre-Michel Lasogga unter lasogga.bild.de

Berlin (ots) - Gestern schoss Pierre-Michel Lasogga zwei Tore imDFB-Pokalspiel, ab heute einen Volltreffer bei BILD: Die neueFußball-Dokumentation "Die Lasoggas - eine fast normaleFußball-Familie" startet ab sofort exklusiv als BILDplus-Angebotunter lasogga.bild.de. Die Eigenproduktion von BILD gibt in vierFolgen im ungeskripteten Reality-Format jeweils rund zehn Minutenlang Einblicke in das Leben und die Familie von HSV-TorjägerPierre-Michel Lasogga.Über ein Jahr lang haben die BILD-Reporter Michael Manske undKevin Kraft den HSV-Spieler Lasogga mit der Kamera in allenLebenssituationen begleitet. Die Video-Dokumentation zeigt ihn vonseiner Heimat Marl in Nordrhein-Westfalen über seine Zeit bei LeedsUnited in England bis nach Hamburg, wo er zum Start der neuen Saisonder Fußball-Bundesliga 2018/19 zum HSV zurückkehrte.Wie wurde der 26-Jährige zum Profi? Wie wird ein Vertragausgehandelt? Wie geht ein Profifußballer wirklich mit Siegen undPleiten um? Neben Hintergründen zu Lasoggas fußballerischen Werdegangnimmt BILD die Zuschauer auch hautnah mit in das Privatleben desProfis. Die Reality-Dokumentation zeigt, wie der Alltag derFußball-Familie aussieht und gibt so einzigartige Einblicke hinterdie Kulissen des millionenschweren Fußballgeschäfts. Lasoggas MutterKerstin, die zugleich als seine Beraterin fungiert, gibt zum erstenMal ein Interview vor der Kamera, seine Freundin Sally sprichterstmals über das Kennenlernen, und auch seine Geschwister kommen zuWort.Pierre-Michel Lasogga: "Die Video-Dokumentation mit BILD istehrlich und authentisch - und vor allem ein Geschenk für meine Fans.Der Fußball entfernt sich immer mehr von den Fans, daher will ichnicht nur mit Toren, sondern auch mit Nähe zurückzahlen. MeineFamilie ist vielleicht etwas bekloppt, aber herzlich. Wir verstellenuns in der Serie nicht, sondern zeigen uns so, wie wir sind, und dazustehe ich vollkommen."BILD Chefredakteur Julian Reichelt: "Hochwertig produzierte,exklusive Videoangebote unterstreichen unsere Bewegtbildstrategie fürBILDplus und kommen bei unseren Kunden gut an. In Zusammenarbeit mitPierre-Michel Lasogga zeigen wir nun ein neues Highlight. ,DieLasoggas - eine fast normale Fußball-Familie' verbindet die Sport-,Video- und Unterhaltungskompetenzen von BILD für eine Dokureihe übereine der schillerndsten Fußball-Familien Deutschlands."Pressekontakt:Axel Springer SEChristian Senft, Leiter BILD-KommunikationTel.: +49 30 2591 77610Email: christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuell