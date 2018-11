Laserkommunikationstechnologie von Tesat setzt neue Maßstäbe (FOTO)

Backnang (ots) -Als weltweit einziger Serienhersteller von in-Orbit-zertifiziertenund getesteten Laserkommunikationsterminals jagt Tesat seine eigenenRekorde. Nun wurde ein weiteres LCT135-Terminal in Rekordzeitproduziert, getestet und qualifiziert und steht zur Auslieferungbereit.Sentinel-1C wird ESAs achter Satellit des Copernicus Programms,der neben der Beobachtung des arktischen Meeres-Eis, der Kartierungder Meeresumwelt sowie der Überwachung von Wäldern, derWasseroberfläche und der Bodenbeschaffenheit auch bei humanitärenHilfsmaßnahmen und in Krisensituationen unterstützen soll. Wie auchseine Vorgänger, Sentinel 1A&B und 2A&B, wird der neue Wächter miteinem Laserkommunikationsterminal (LCT) von Tesat ausgestattet.Dieses nun getestete und qualifizierte LCT ist ein Rebuild der sichbereits in Aktion befindlichen Terminals an Bord der anderenSentinels; der Launch ist für das erste Quartal 2020 lanciert."Auch wenn Tesat bereits mehr als zehn Terminals produziert und inBetrieb genommen hat, ist es jedes Mal ein besonderer Moment, wennein LCT in den Prüfstand kommt und getestet wird", so MatthiasMotzigemba, Head of Sales Communication Systems bei Tesat. "Weltweitder einzige Serienhersteller von weltraumzertifizierterLaserkommunikationstechnologie zu sein ist definitiv eine komfortableAusgangsposition, spornt jedoch ebenso dazu an, sich stets selbstübertreffen zu wollen."Diesem Anspruch folgend wird Tesat Anfang 2019 das ersteUnternehmen sein, das das leichteste Direct-to-Earth (DTE)Laserterminal auf einem Cube-Satelliten in den Orbit schickt. Dabeiweist das nach dem Satelliten benannte "CubeLCT" Maße von nur 10 x 10Zentimetern auf, bei einem Gewicht von weniger als 400 Gramm. Damitleitet das Miniatur-Terminal ein neues Zeitalter derSatellitenkommunikation aus dem niedrigen Erdorbit (LEO) ein. Eineweitere erwähnenswerte Leistung des Unternehmens aus dem GroßraumStuttgart ist, die Internationale Raumstation mithilfe ihres anderenDTE-Terminals, T-OSIRIS, ebenfalls Anfang 2019 mit"Highspeed-Internet" zu versorgen.Dabei ermöglicht Tesat nicht nur die schnelle Datenverbindungzwischen Satelliten, sondern sorgt mit der Entwicklung optischerBodenstationen auch dafür, diese Signale mit Highspeed aus demWeltall auf die Erde zu befördern. Diese ermöglichen optischeDownlinks aus einer Höhe von 36.000 Kilometern und bereichernbestehende Satellitensysteme um neue Einsatzgebiete undMöglichkeiten. Wie zuvor bei beiden Direct-to-Earth Terminals istTesat hier in einer Entwicklungskooperation mit dem Deutschen Zentrumfür Luft- und Raumfahrt (DLR)."Tesat ist mit seinem breiten Laserkommunikationsportfolio bestensfür die Zukunft gewappnet. Wir bieten Lösungen vom geostationären biszu niedrigen Erdorbits, von Satellitenkonstellationen bis hin zuCube-Satelliten und von optischen Bodenstationen bis hin zur ISS. Alsdas einzige Unternehmen weltweit mit einem solch differenzierten undtatsächlich weltraumgetesteten Portfolio sind wir der One-Stop-Shopfür weltraumbasierte Laserkommunikation", schließt Motzigemba.Pressekontakt:Tesat-Spacecom GmbH & Co. KGGerberstraße 49D-71522 BacknangNina BackesCommunications, Exhibitions & Fairs+49 (0) 7191 930 - 1126Nina.Backes@tesat.deOriginal-Content von: Tesat-Spacecom GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell