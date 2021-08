Laserfiche kündigt Spark EMEA an, eine Veranstaltung für Führungskräfte und Technologen, die sich mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen

London (ots/PRNewswire) - Laserfiche gab heute bekannt, dass die Anmeldung für Laserfiche Spark EMEA, einen Live-Video-Webcast, in dem Produkteinblicke und Strategien für die unternehmensweite digitale Transformation vorgestellt werden, ab sofort möglich ist. Der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung veranstaltet eine virtuelle Veranstaltung unter dem Motto "Ready to Reimagine" und lädt die Teilnehmer ein, zu erkunden, wie Unternehmen in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika Laserfiche einsetzen können, um ihre Abläufe zu verändern und zu modernisieren. Die kostenlose Sendung wird am 1. September 2021 ausgestrahlt."Die Covid-19-Krise hat der digitalen Transformation einen neuen Stellenwert verliehen und Jahre des Wandels in nur wenigen Monaten verdichtet", sagte Laserfiche-Präsident Karl Chan. "Die Einführung der Digitalisierung hat sich in allen Bereichen des Unternehmens beschleunigt, von den internen Abläufen über die Interaktion in der Lieferkette bis hin zum Kundenerlebnis. Wir freuen uns darauf, mit der Laserfiche EMEA-Community Wissen und Erfahrungen beim Einsatz von Laserfiche-Lösungen für die Wiederherstellung, den Wiederaufbau und die Neugestaltung des Unternehmens auszutauschen."Laserfiche Spark EMEA wird Themen behandeln, die darauf abzielen, Führungskräfte und Technologen mit dem Wissen auszustatten, das für die zunehmend komplexe und sich schnell verändernde Unternehmenslandschaft erforderlich ist:- DSGVO-Konformität mit Zuversicht aufrechterhalten: Die Datenschutz-Grundverordnung hat einen immensen Einfluss darauf, wie Unternehmen und Organisationen auf der ganzen Welt heute mit Informationen umgehen. Erfahren Sie von Reynold Leming, dem Vorsitzenden der Information and Records Management Society, wie Sie mit Laserfiche Ihre Bemühungen um die Einhaltung von Vorschriften verstärken können.- Warum die Zeit für die Cloud reif ist : Entdecken Sie, wie Ihr Unternehmen mit der Flexibilität und Ausfallsicherheit der Cloud-Technologie florieren kann.- Was Sie über Hybrid wissen müssen: Erfahren Sie, warum Unternehmen heute alle Arten von Cloud-Diensten in ihr digitales Ökosystem integrieren."Da die Erwartungen von Mitarbeitern und Kunden die Zukunft der Arbeit verändern, sind wir bestrebt, Unternehmen die Lösungen und Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, mit denen sie sich in neuen Geschäftsumgebungen zurechtfinden", so Attar Naderi, Business Manager von Laserfiche UK. "Laserfiche Spark bietet den Mitgliedern unserer EMEA-Community Einblicke und Best Practices, die auf regionalspezifische Erfahrungen zugeschnitten sind, mit Lösungen, die sich an langfristigen Strategien orientieren und die organisatorische Agilität verbessern."Zusätzlich zu Ressourcen wie Best Practices, digitalen Leitfäden, Aktionsplänen und Rahmenwerken erhalten Laserfiche Spark-Teilnehmer auch kostenlosen Zugang zu Zertifizierungskursen, die eine kontinuierliche Weiterbildung über Laserfiche und die Strategien fördern, die für den Erfolg in der heutigen zunehmend digitalen, vernetzten und sich schnell verändernden Arbeitswelt erforderlich sind.Für weitere Informationen und um sich für die Laserfiche Spark EMEA Session zu registrieren, klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268371-1&h=1243237103&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268371-1%26h%3D804100470%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.laserfiche.com%252Fspark-emea-2021%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253DLaserfiche-spark-emea%2526utm_campaign%253Dlaserfiche-spark%26a%3Dclick%2Bhere&a=klicken+Sie+hier).Hinweise an die RedaktionInformationen zu LaserficheLaserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabwicklung und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.Laserfiche ist der Pionier des papierlosen Büros mit Enterprise Content Management. Heute umfasst der Cloud-first-Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zu digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen - darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie - nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihr Geschäft zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.Laserfiche-Mitarbeiter in Büros auf der ganzen Welt engagieren sich für die Vision des Unternehmens, Kunden zu unterstützen und Menschen dazu zu inspirieren, das Leben mit Technologie neu zu gestalten.Folgen Sie Laserfiche:Laserfiche Blog (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268371-1&h=769305809&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268371-1%26h%3D3610633715%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laserfiche.com%252Fecmblog%252F%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253DLaserfiche-spark-emea%2526utm_campaign%253Dlaserfiche-spark%26a%3DLaserfiche%2BBlog&a=Laserfiche+Blog) | Twitter | LinkedIn | FacebookLogo - https://mma.prnewswire.com/media/626078/Laserfiche_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3268371-1&h=2569494024&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3268371-1%26h%3D208587202%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F626078%252FLaserfiche_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F626078%252FLaserfiche_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F626078%2FLaserfiche_Logo.jpg)Pressekontakt:Archana Shah und Daisy PriestleyLEWIS UK for Laserfichelaserficheuk@teamlewis.com+44 207 802 2626Original-Content von: Laserfiche, übermittelt durch news aktuell