Laserfiche kündigt Lösung für Cloud-Dokumentenmanagement und Prozessautomatisierung in der EMEA-Region an und unterstützt Strategien für digitale Resilienz

London (ots/PRNewswire) -Laserfiche hat heute die Verfügbarkeit von Laserfiche Cloud in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bekannt gegeben. Das Cloud-Angebot des führenden SaaS-Anbieters für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung bietet ein innovatives und vertrauenswürdiges System für die sichere Verwaltung von Inhalten und die Automatisierung von Geschäftsprozessen im gesamten Unternehmen. Mit digitalen Workflows, elektronischen Formularen, Aufzeichnungsmanagement und Analysen verbindet Laserfiche Cloud Menschen, Plattformen und Prozesse miteinander, um die digitale Transformation zu beschleunigen und die Erfahrung für Mitarbeiter und Kunden zu verbessern."Um in einer zunehmend digitalen Umgebung erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen ihre digitale Transformation beschleunigen. Der Fokus liegt dabei auf der Stärkung ihrer Mitarbeiter, der korrekten Verwaltung ihrer Informationen und der Automatisierung ihrer Prozesse", erklärte Laserfiche-Präsident Karl Chan. "Nach über einem Jahr mit beispiellosen Störungen der geschäftlichen Vorgänge ermöglicht es Laserfiche Cloud der Unternehmensleitung jetzt, sich durch technologische Innovationen auf die Verbesserung der Mitarbeiter- und Kundenerfahrung zu konzentrieren - egal, ob sie im Büro, in einem hybriden Modell oder langfristig von zu Hause aus arbeiten."Laserfiche Cloud bietet den Benutzern die volle Kontrolle über Inhalte und Prozesse im gesamten Unternehmen und beschleunigt Innovationen mit Tools, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Informationen sicher zu verwalten und die Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Lösung wurde mit granularer Zugriffskontrolle und Funktionen für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, Datensicherheit, digitale Zusammenarbeit und Dokumentenverwaltung entwickelt und dient als zentrale Befehlsstelle für Unternehmen in allen Branchen. Organisationen auf der ganzen Welt, die regelmäßig personenbezogene Daten für Kunden mit Sitz in Europa verarbeiten, können Laserfiche Cloud implementieren, um den Compliance-Anforderungen regionaler Vorschriften wie der DSGVO gerecht zu werden.Darüber hinaus unterstützen vorgefertigte Lösungsvorlagen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3299133-1&h=3100224095&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3299133-1%26h%3D2617557089%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.laserfiche.com%252Fsolutions%252Fcovid-recovery-plan-digital-reopening%252F%253Futm_source%253Dprnewswire%2526utm_medium%253Dpr%2526utm_content%253Dlaserfiche-launches%252520bpa-package-post-pandemic-digital-reopening%2526utm_campaign%253Ddigital-reopening%26a%3Dprebuilt%2Bsolution%2Btemplates&a=vorgefertigte+L%C3%B6sungsvorlagen) und individuell konfigurierbare E-Formulare und -prozesse die digitale Ausfallsicherheit und Agilität. Immer mehr Unternehmen führen eine digitale Transformation durch, um auf Störungen wie die COVID-19-Krise zu reagieren.Laserfiche hat die Auszeichnung Customers' Choice for Content Services Platforms 2020 von Gartner Peer Insights erhalten und war Gewinner des Produkts des Jahres 2021 des Cloud Computing Magazine.Weitere Informationen zu Laserfiche Cloud finden Sie auf der Laserfiche-Website.Informationen zu LaserficheLaserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabwicklung und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.Laserfiche ist der Pionier des papierlosen Büros mit Enterprise Content Management. Heute umfasst der Cloud-first-Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Unternehmen in mehr als 80 Ländern den Übergang zu digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen - darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie - nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihr Geschäft zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.Laserfiche-Mitarbeiter in Büros auf der ganzen Welt engagieren sich für die Vision des Unternehmens, Kunden zu unterstützen und Menschen dazu zu inspirieren, das Leben mit Technologie neu zu gestalten.