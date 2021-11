Laserfiche Empower 2022 lädt Führungskräfte ein, Innovationen zu beschleunigen und digitale Resilienz aufzubauen

Long Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Zu den Hauptrednern gehören die Technologie-Disruptorin und Innovatorin Linda Bernardi und der "Queer Eye"-Moderator Karamo.Laserfiche - der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung - gab heute die Rednerliste für Empower 2022 bekannt, die Jahreskonferenz des Unternehmens und das wichtigste Treffen von Führungskräften auf dem Gebiet der digitalen Transformation. Die Veranstaltung findet vom 7. bis 17. Februar vollständig online statt und bringt IT-Fachleute, Führungskräfte aus der Wirtschaft und Mitglieder der Laserfiche-Community zusammen, um die Arbeitswelt neu zu gestalten. Die Veranstaltung im Jahr 2022 wird auch Sitzungen umfassen, die sich speziell an ein regionales Publikum in Nord- und Südamerika, Europa und dem Nahen Osten sowie im asiatisch-pazifischen Raum richten. Registrieren Sie sich jetzt unter empower.laserfiche.com.Im Rahmen von Keynotes, Breakout-Sessions, praktischen Schulungen und Live-Networking-Veranstaltungen werden die Teilnehmer die neuesten Laserfiche-Produktinnovationen kennenlernen und Strategien zur Bewältigung wichtiger geschäftlicher Herausforderungen und zur Förderung wirksamer Veränderungen in ihren Unternehmen erkunden. Vordenker, Branchenexperten, Laserfiche-Kunden und -Partner, Analysten und Journalisten werden Vorträge darüber halten, wie man die heutigen Herausforderungen erfolgreich meistert und sinnvolle Initiativen zur digitalen Transformation und digitalen Resilienz vorantreibt. Zu den interessanten Rednern auf der Empower 2022 zahlen unter anderem:- Linda Bernardi: Linda Bernardi ist eine Unternehmerin, Autorin, Technologiedisruptorin und Innovatorin sowie eine weltweit tätige Beraterin und Rednerin. Zuvor war sie Chief Innovation Officer bei IBM, Leiterin des Bereichs KI bei Element AI in Montreal und leitende Technologieberaterin bei McKinsey. Bernardi wird darlegen, wie man effektiv stören, Innovation neu denken und eine Kultur aufbauen kann, die innovatives Denken fördert.- Karamo: Der Autor, Schauspieler, Aktivist und "Queer Eye"-Moderator Karamo wird mit dem Unterhaltungsjournalisten und -produzenten Jonathan Landrum Jr. von Associated Press an einem Kamingespräch teilnehmen, in dem es um Selbstfürsorge, Resilienz und die Neugestaltung persönlicher und beruflicher Lebenswege geht.- George Westerman: Der Vordenker der digitalen Transformation, MIT Senior Lecturer und MIT Jameel World Education Laboratory Principal Research Scientist George Westerman wird über Unternehmen berichten, die ihre digitale Transformation erfolgreich durchgeführt haben.- Michelle Weise: Michelle Weise, Expertin für die Gestaltung der Zukunft des Lernens und der Arbeit und Vizekanzlerin für Strategie und Innovation des National University System, wird Strategien vorstellen, wie man heute und in Zukunft auf dem Arbeitsmarkt relevant und resilient bleibt.- Shivvy Jervis: Shivvy Jervis, eine der führenden britischen "Frauen des Jahres" für das Jahr 2021, Rundfunksprecherin und preisgekrönte Futuristin, wird ihre Sicht auf die Zukunft der digitalen Wirtschaft darlegen und erläutern, wie Unternehmen sich anpassen und erfolgreich sein können.- Anne Helen Petersen: Die Autorin und Journalistin Anne Helen Petersen wird einen Vortrag über die Notwendigkeit eines Umdenkens in der Produktivitätskultur halten.- Steven Rogelberg, Ph.D.: Steven Rogelberg, Chancellor's Professor an der University of North Carolina in Charlotte, laut Adam Grant der weltweit führende Gelehrte auf dem Gebiet der Meetings - wie in CBS This Morning, Freakonomics, BBC World und anderen vorgestellt - und Autor von "The Surprising Science of Meetings" (Die überraschende Wissenschaft der Meetings), wird die Wissenschaft der Meetings erforschen und erläutern, wie man Meetings zu produktiven, innovativen und ansprechenden Aktivitäten machen kann, die Ihnen keine Lebensenergie entziehen.- Kate Russell: Die Technologiejournalistin und Autorin Kate Russell wird die Keynote für die EMEA-Region zum Thema "Menschsein in einer digitalen Welt" halten.- Azran Osman Rani: Azran Osman Rani, CEO und Mitbegründer von Naluri, einem Unternehmen für digitale Pflegelösungen, sowie ehemaliger CEO von AirAsia X, der weltweit ersten Low-Cost-Langstreckenfluggesellschaft, wird die Keynote für die APAC-Region mit einer Präsentation zum Thema "Disruptive Business" und "Wie man das Unmögliche möglich macht" halten.Die Empower 2022 bietet den Teilnehmern nicht nur Lernmöglichkeiten und Ressourcen für die digitale Transformation, sondern auch die von der jährlichen Veranstaltung gewohnte Vernetzung und unterhaltsame Überraschungen. Um mehr zu erfahren und sich für Empower zu registrieren, besuchen Sie empower.laserfiche.com.Informationen zu LaserficheLaserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und Geschäftsprozessautomatisierung. Durch leistungsstarke Workflows, elektronische Formulare, Dokumentenmanagement und Analysen beschleunigt die Laserfiche®-Plattform die Geschäftsabwicklung und ermöglicht es Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.Laserfiche ist der Pionier des papierlosen Büros mit Enterprise Content Management. Heute umfasst der Cloud-first-Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zu digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen - darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und die Fertigungsindustrie - nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihr Geschäft zu skalieren und ihren Kunden ein digitales Erlebnis zu bieten.Laserfiche-Mitarbeiter in Büros auf der ganzen Welt engagieren sich für die Vision des Unternehmens, Kunden zu unterstützen und Menschen dazu zu inspirieren, das Leben mit Technologie neu zu gestalten.