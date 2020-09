Laschet will neuen Lockdown in Schulen und Kitas hinauszögern

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) will im Falle eines neuen Lockdowns andere Prioritäten setzen als im Frühjahr. "Wenn wir je wieder etwas schließen müssen, weil das Geschehen wieder dramatisch steigende Zahlen hat, dürfen wir nie wieder bei Schulen und Kitas beginnen", sagte Laschet am Freitag. Das Recht von Kindern auf Bildung sei auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit.

"Diese wichtige staatliche Institution darf nicht immer das erste Opfer sein, wenn irgendwo etwas geschlossen wird", sagte Laschet. Diese Lehre werde mittlerweile "von allen" geteilt, so der NRW-Ministerpräsident. Die Maskenpflicht in den Schulen werde verlängert, aber nicht im Unterricht. Dass einige Schulen sich selbst strengere Regeln gegeben hätten zeige, "wie weit die Selbstverantwortung auch schon ist", so Laschet.

Foto: über dts Nachrichtenagentur