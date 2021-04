BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Chef Armin Laschet sieht Deutschland in der "Endphase" der Corona-Pandemie. "Wir nehmen wahr, dass die Lage auf den Intensivstationen in unserem Land immer noch außerordentlich ernst ist", sagte er am Montag nach Gremiensitzungen seiner Partei. Man müsse in dieser "Endphase der Pandemie" alle Anstrengungen unternehmen, um die Infektionszahlen zu senken.

Beim Impfen erlebe man aktuell eine große Dynamik. In den kommenden Wochen wolle man dabei noch mehr an Tempo zulegen. Die Ministerpräsidentenkonferenz am Montagnachmittag werde sich unter anderem mit der Frage beschäftigen, welche Rechte Geimpfte zurückerhalten sollen, kündigte Laschet an.

Foto: über dts Nachrichtenagentur