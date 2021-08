Laschet schließt Lockdown aus

DüSSELDORF (dts Nachrichtenagentur) - Ungeachtet örtlich wieder steigender Corona-Werte hat der CDU-Vorsitzende Armin Laschet einen erneuten Lockdown ausgeschlossen. "Wir wollen, müssen und werden einen weiteren Lockdown verhindern", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitagausgabe). Gleiches gelte für pauschale Schulschließungen.

"Unterricht in Präsenz ist elementar für die Entwicklung von Kindern", sagte der Kanzlerkandidat der Union. Die ab diesem Freitag geltende neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen sei geprägt von dem Grundsatz, dass Geimpften und Genesenen grundsätzlich alle Einrichtungen und Angebote wieder offenstünden. "Damit nehmen wir die Grundrechtseingriffe wieder zurück", so Laschet. Ungeimpfte bräuchten einen negativen Test. "Das ist aber mittlerweile geübte Praxis, und ich halte diese Einschränkungen, die wir im Moment noch brauchen, für zumutbar", sagte der Ministerpräsident des Landes. Gleiches gelte dafür, dass Tests ab dem 11. Oktober selbst zu bezahlen seien, falls jemand auf die bestehende Möglichkeit einer Impfung verzichte.

