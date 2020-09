Laschet hält Martinsumzüge trotz Corona-Pandemie für möglich

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident und CDU-Vorsitz-Kandidat Armin Laschet hält Martinsumzüge in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie für möglich.



"Wenn Kinder in den Kitas eng zusammen sind, dann können sie auch mit Abständen Martinsumzüge machen", sagte er am Freitag in Düsseldorf. In Nordrhein-Westfalen werde es keine landesgesetzlichen Verbote zu Martinsumzügen geben./beg/DP/nas