Laschet fordert von Kohlekommission planungssichere Vorschläge

Weitere Suchergebnisse zu "RWE St":

BERGHEIM (dpa-AFX) - NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat in der Diskussion um einen Ausstieg aus der Braunkohle planungssichere Vorschläge von der Kohlekommission gefordert.



"Wichtig ist, dass die Kommission zu einem gesellschaftlichen Konsens beiträgt", sagte er am Mittwoch in Bergheim. In den vergangenen 50 Jahren habe es drei Leitentscheidungen von Landesregierungen gegeben, zuletzt 2016. Ein Jahr später hätten jene, die sie beschlossen hätten, sie schon nicht mehr akzeptiert. "Deshalb muss - egal, was hier jetzt beschlossen wird - dies auch für eine längere Zeit gelten als 12 oder 15 Monate", sagte er.

Die von der Bundesregierung eingesetzte Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" tagte am Mittwoch in Bergheim im rheinischen Revier, Laschet war vor Ort. Aufgabe der sogenannten Kohlekommission ist es, Wege zu einem Ausstieg aus der Kohleverstromung auszuarbeiten.

Wichtig in diesem Zusammenhang sei eine stabile Energieversorgung. "Da sagt ja jeder: "Naja, das Licht wird hier schon nicht ausgehen." Das mag sein", sagte der NRW-Ministerpräsident. Aber in bestimmten Industriezweigen reichten bei Unsicherheiten Sekunden, um Arbeitsplätze zu vernichten. "Wir wollen eigene Energie in der Zukunft haben und wir wollen nicht abhängig werden vom europäischen Binnenmarkt, von französischen oder belgischen Kernkraftwerken."/idt/sil/DP/jha