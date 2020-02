Laschet fordert Abgrenzung von AfD - aber keine Ausgrenzung

Düsseldorf (ots) - Nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauerhat NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die CDU zu Einigkeit aufgerufen. ImGespräch mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) unterstrich er dieklare Abgrenzung von der AfD, betonte aber auch, die Rechtspopulisten dürftennicht zu "Märtyrern" gemacht werden."Die Geschlossenheit innerhalb der CDU und der Zusammenhalt mit der CSU sindjetzt wichtiger denn je. Die CDU in Nordrhein-Westfalen mit ihrer breitenprogrammatischen Aufstellung und tiefen regionalen Verankerung wird ihrenBeitrag leisten", sagte Laschet der Zeitung. Der Kurs der Partei sei klar: "DieCDU ist seit Jahrzehnten ein verlässlicher Anker für eine wehrhafte Demokratie,eine bürgernahe Politik, für Weltoffenheit und die europäische Orientierung."Die Frage, ob er als Kanzlerkandidat bereit stehe, ließ er offen. "Man solltedas gut machen, für das man Verantwortung trägt. Was die Zukunft bringt, weißniemand", sagte Laschet. Er habe als junger Mann nie gedacht, einmalMinisterpräsident zu werden. "Es gibt in der Politik unterschiedliche Zeiten undPositionen, in denen man Verantwortung übertragen bekommt und etwas gestaltenkann."Laschet unterstrich die klare Abgrenzung der CDU von der AfD. "Wir haben inThüringen erstmalig erlebt, wie ein Ministerpräsident mit den Stimmen vonExtremisten in sein Amt gewählt wurde. Zu dieser Situation hätte es nie kommendürfen. Nie dürfen Extremisten Einfluss auf die Bildung von Regierungen haben,nicht in den Ländern, nicht in der Bundesregierung." Dennoch dürfe es in denParlamenten nicht zu einer Ausgrenzung kommen. "Wir werden keine Märtyrererzeugen", sagte Laschet. Daher müsse die AfD Zugang zu allen Informationenhaben, die auch anderen Fraktionen zugänglich seien. "Der demokratische Staattoleriert selbst extreme Auffassungen, soweit sie nicht die Verfassungverletzen. Aber in der Debatte müssen wir die Unterschiede herausarbeiten undsie vor allem bei den Sachfragen stellen!" Dass die AfD bundesweit absehbarunter fünf Prozent der Stimmen falle, halte er für unwahrscheinlich, daher müsseman mit ihr umgehen. Von einem AfD-Verbotsverfahren, wie es von einzelnenPolitikern gefordert wird, halte er nichts. "Ich erkenne aktuell keine Grundlagefür einen Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht. Ich war selbst beimNPD-Verbot skeptisch."Laschet wandte sich gegen ein rückwärtsgewandtes Denken in seiner Partei. "Esgibt bei einigen eine Sehnsucht nach der guten alten Zeit, aber die ist immerabstrakt. Manche sagen, sie wollen wieder eine CDU wie unter Helmut Kohl, dabeihat er das Land stärker verändert als jeder Kanzler danach. Er hat die D-Markabgeschafft und den Euro geschaffen. Er hat die Grenzen zu den europäischenNachbarn geöffnet. Das war nicht Angela Merkel, das war Helmut Kohl." Auf dieFrage, wie konservativ er selbst sei, sagte der CDU-Landesvorsitzende: "Da gibtes kein Maßband, das man anlegen kann. Was ist denn eigentlich konservativ?Gutes bewahren und für Neues offen sein: Wenn das gemeint ist, bin ichkonservativ."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4517830OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell