Laschet zu Jamaika-Sondierung: Kein Datum für Kohleausstieg

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rechnet damit, bei den Jamaika-Sondierungen in Berlin trotz großer Konflikte bei Umwelt und Energie zu gemeinsamen Ergebnissen zu kommen.



Nach starker anfänglicher Skepsis sei er in den vergangenen Tagen "zuversichtlicher geworden", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch in Düsseldorf. Bei den Gesprächen von Union, FDP und Grünen ist Laschet CDU-Verhandlungsführer für die Themen Energie, Klima, Umwelt und Verkehr.

Der Ministerpräsident sprach sich gegen ein festes Datum für den Ausstieg aus der Kohleverstromung aus. Er wolle am "überambitionierten Ziel" Deutschlands festhalten, bis 2020 die klimaschädlichen CO2-Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zum Jahr 1990 zu verringern, sagte Laschet. Aber: Die Bezahlbarkeit von Strom und eine absolute Versorgungssicherheit müssten für das Industrieland NRW oberste Priorität haben./wa/DP/zb