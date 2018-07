Laschet: Einheit der Union ist Kompromisse wert

BERLIN (dpa-AFX) - Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Armin Laschet setzt nach der Einigung im Asylstreit auf eine erneute Annäherung an die Schwesterpartei CSU.



"Auch nach solchen harten Wochen des Ringens ist dann, wenn ein Kompromiss gefunden worden ist, jeder aufgefordert, nun wieder vertrauensvoll zusammenzuarbeiten", sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur am Montagabend in Berlin. "Die Einheit der Union ist ein so hohes Gut, da muss man auch Kompromisse machen." Auf die Frage, ob auch über eine Ausweitung der Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze gesprochen worden sei, sagte Laschet: "Nein, das ist nicht beabsichtigt."/hrz/DP/he