Laschet: Corona-Soforthilfen werden ab Ende der Woche ausgezahlt

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ab Ende dieser Woche soll in Nordrhein-Westfalen die Soforthilfe an Unternehmer zur Überbrückung corona-bedingter Auftragseinbrüche ausgezahlt werden.



Das kündigte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Düsseldorfer Landtag an. Von 285 000 Anträgen auf Soforthilfe, die seit dem vergangenen Wochenende in NRW eingegangen seien, hätten bereits 256 000 bewilligt werden können. Laschet dankte den rund 700 Mitarbeitern der Bezirksregierungen und dem Statistischen Landesamt, die dafür Sonderschichten gefahren hatten. "Das ist eine Riesenleistung."/beg/DP/mis