Laschet: Corona-Impfungen werden kostenlos sein

Auf die Frage eines WDR-Hörers, ob die Bürger zuzahlen müssten, sagte der CDU-Politiker im "Morgenmagazin": "Nach meinem Wissen zu 99,9 Prozent nicht, nein." Der Bund werde den Impfstoff besorgen, der voraussichtlich zum Jahreswechsel zur Verfügung stehe. Die Länder seien dann an der Durchführung der Impfungen beteiligt. Eine Million Dosen sollten an Nordrhein-Westfalen gehen. Er rechne damit, das ein Großteil der 18-Millionen-Bevölkerung in NRW die Chance habe, im kommenden Jahr geimpft zu werden. "Und diese Impfung ist kostenlos."/wa/DP/eas