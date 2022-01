Las Vegas Sands Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Las Vegas Sands":

Am 01.01.2022, 18:43 Uhr notiert die Aktie Las Vegas Sands an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 37.68 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Casinos & Spiele".

Las Vegas Sands haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Las Vegas Sands liegt mit einem Wert von 78,79 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 5 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 75,28. Durch das verhältnismäßig hohe KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Sell".

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Las Vegas Sands wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An zwei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Sell"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Las Vegas Sands auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Sell"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Las Vegas Sands-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Las Vegas Sands-Wertpapier vom letzten Monat ist "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 56,93 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (37,68 USD) ausgehend um 51,08 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Las Vegas Sands von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.