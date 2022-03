Las Vegas Sands Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Las Vegas Sands, die im Segment "Casinos & Spiele" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 11.03.2022, 15:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 38.6 USD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Las Vegas Sands entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Derzeit schüttet Las Vegas Sands höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 3,82 Prozentpunkte (6,7 % gegenüber 2,89 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Las Vegas Sands in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Las Vegas Sands wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Las Vegas Sands beläuft sich mittlerweile auf 42,93 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 38,6 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,09 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 42,36 USD. Somit ist die Aktie mit -8,88 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

