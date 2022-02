Las Vegas Sands Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "CNH Industrial":

An der Heimatbörse New York notiert Las Vegas Sands per 25.02.2022, 19:56 Uhr bei 43.58 USD. Las Vegas Sands zählt zum Segment "Casinos & Spiele".

Die Aussichten für Las Vegas Sands haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Las Vegas Sands erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -20,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche sind im Durchschnitt um 24,28 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -44,74 Prozent im Branchenvergleich für Las Vegas Sands bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 41,94 Prozent im letzten Jahr. Las Vegas Sands lag 62,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Las Vegas Sands zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da eine erhöhte Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Buy"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Sell"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 8 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Las Vegas Sands-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 4 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 53,13 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (43,58 USD) ausgehend um 21,9 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Las Vegas Sands von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.