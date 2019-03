Lars Wagener führt LSH (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Seevetal (ots) -Zum 1. März 2019 hat Lars Wagener wie geplant nach mehrmonatigerEinarbeitungszeit den Vorstandsvorsitz der Laurens Spethmann Holding(LSH) übernommen. Michael Spethmann kehrt im dritten Quartal 2019 indie Aufsichtsratsführung der LSH zurück und löst dort Prof. Dr. UweSchlick ab. "Wir sind überzeugt, dass Lars Wagener die richtigePerson an der Führungsspitze unseres Familienunternehmens ist", sagtMichael Spethmann, Mitinhaber in vierter Generation. "Er besitzt einsehr gutes Gespür für unsere gewachsenen Werte und wir sind sicher,dass er die LSH mit seiner langjährigen Erfahrung und seinenKompetenzen weiterentwickeln wird." Gemeinsam mit seinem BruderJochen Spethmann, der ebenfalls im Aufsichtsrat tätig ist, wirdMichael Spethmann die weitere Entwicklung der LSH eng begleiten.Langjährige Erfahrung in Vertrieb und Marketing sowie in derFührung auch von FamilienunternehmenLars Wagener ist seit mehr als 20 Jahren in derKonsumgüterbranche, speziell im Lebensmittelsektor, tätig und hatteunter anderem die Geschäftsführung bei Danone sowie dieGeschäftsführung Marketing und Vertrieb bei Griesson - de Beukelaerinne. Vor seinem Eintritt in den LSH-Vorstand leitete er mehrereLänder innerhalb der Greenyard Gruppe von Bremen aus. Die langjährigeErfahrung in Vertrieb und Marketing sowie in der Führung auch vonmittelständischen Unternehmen qualifizierten Lars Wagener für seineneue Position. Er zeichnet bei der LSH für Strategie, Vertrieb,Marketing, Personal, QS sowie CI/PR verantwortlich. Markus Hedderichist weiterhin für die Supply Chain (Produktion, Logistik, Einkauf,Technik) und Johannes Niclassen für IT, Finanzen, Recht, QM,Nordgetreide verantwortlich.Pressekontakt:MuthKommHopfensack 1920457 HamburgTelefon: 040 307070720E-Mail: anika.nicolaudius@muthkomm.deOriginal-Content von: Laurens Spethmann Holding AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell