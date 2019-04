Larry Williams zum Chief Executive Officer von Henniges Automotive ernannt

Auburn Hills, Michigan (ots/PRNewswire) - Henniges Automotive, einweltweit führender Anbieter von hoch entwickelten Dichtungs- undAnti-Vibrationssystemen für den Automobilmarkt, hat Larry Williamsmit Wirkung zum 9. April zum Chief Executive Officer ernannt.Williams wird neben seiner Funktion als CEO auch seine Rolle alsVorstandsmitglied und Präsident des Unternehmens beibehalten, die erim März 2016 übernommen hat."Larry hat eine hervorragende Arbeit bei der Leitung unseres Teamsgeleistet. Er hat das Geschäftswachstum weltweit vorangetrieben undunser Unternehmen strategisch für die Zukunft positioniert", sagteZhao Guibin, Vorsitzender von Henniges Vorstand. "Wir danken Larryfür sein unermüdliches Engagement und freuen uns sehr, ihn in dieseneue Funktion zu berufen."Als CEO wird Williams das Unternehmenswachstum weiter vorantreibenund sich vor allem auf Innovation und die Entwicklung seines globalenTeams konzentrieren. Derzeit verfügt Henniges über 19Produktionsstandorte in acht Ländern mit einem Jahresumsatz von über1 Milliarde US-Dollar. Williams plant, die Präsenz des Unternehmensin wichtigen Regionen wie Mexiko, Südamerika, Europa und China weiterauszubauen und gleichzeitig die Standardisierung aller Standortesicherzustellen."Als ich 2003 zu Henniges kam, wurde das Unternehmen für michschnell zu einer Leidenschaft; ich bin stolz auf die Erfolge, die wirwährend meiner gesamten Amtszeit erzielen konnten, und ich binbegeistert, diese neue Führungsrolle zu übernehmen", erklärteWilliams. "Als CEO freue ich mich darauf, die Position von Hennigesals führenden Anbieter von Dichtungs- und Anti-Vibrationslösungen inder Automobilindustrie weiter auszubauen."Williams kam zunächst als Vizepräsident für Finanzwesen zuHenniges und erhielt später die Position des Chief Financial Officer,bevor er zum Präsidenten befördert wurde. Insgesamt umfassen seineausgewiesene Führungskompetenz und umfangreiche Erfahrung in derAutomobilindustrie drei Jahrzehnte. Williams erwarb seinen Master ofBusiness Administration an der Butler University und einenBachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Central MichiganUniversity.Informationen zu Henniges AutomotiveHenniges beliefert Automobil-Erstausrüster (OEMs) mitDichtungssystemen für Türen, Fenster, Kofferräume, Hubtore,Schiebedächer und Hauben. Darüber hinaus beliefert das Unternehmenden Automobilmarkt mit Anti-Vibrationskomponenten und gekapseltenGlassystemen. Henniges verkauft an alle großen Automobil-OEM-Kundenund betreibt Werke in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. DasUnternehmen beschäftigt weltweit 8.700 Mitarbeiter. WeitereInformationen erhalten Sie unter http://www.hennigesautomotive.com/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/871193/Williams_Larry.jpgPressekontakt:Fred JamiesonHenniges AutomotiveFred.Jamieson@hennigesautomotive.comOriginal-Content von: Henniges Automotive, übermittelt durch news aktuell