Unterföhring (ots) -- Zehn neue Episoden ab 2. Oktober in Doppelfolgen auf Sky Ticket,Sky Go und auf Abruf sowie auf Sky Atlantic HD- Seit 21. September alle vorherigen acht Staffeln auf Sky Box Setsüber Sky Ticket abrufbar: https://skyticket.sky.de/serienDie legendäre Improvisations-Sitcom ist nach mehrjährigerAbwesenheit wieder mit brandneuen Episoden zurück im Fernsehen: "Lasses, Larry" (im Original "Curb Your Enthusiasm") von und mit LarryDavid feiert bei Sky ihre Deutschlandpremiere. Ab morgen, dem 2.Oktober, ist die neunte Staffel in Doppelfolgen auf Sky Ticket undauf Abruf verfügbar sowie parallel auf Sky Atlantic HD zu sehen. Seit21. September sind auch die Staffeln eins bis acht auf Sky Box Setsüber Sky Ticket, Sky Go und auf Abruf verfügbar.Über "Lass es, Larry":Zur großen Freude seiner Fangemeinde kehrte Larry David imvergangenen Jahr in seiner Paraderolle - als er selbsthöchstpersönlich -mit "Lass es, Larry" zurück ins Fernsehen.Offensichtlich hatten er und auch HBO so viel Spaß, dass sofort einezehnte Staffel in Auftrag gegeben wurde, die inzwischen in Produktiongegangen ist. Nun kehrt Larry mit seiner Improvisations-Sitcom auchzurück zu Sky und es ist, als wäre er nie weg gewesen. Als wahrerMeister des Missverständnisses scheitert er regelmäßig an den kleinenProblemen des Alltags, manövriert sich in die unmöglichstenSituationen und bringt dabei Gott und die Welt gegen sich auf. Wie inder Vergangenheit sind auch die neuen Episoden eine überraschendeMischung aus genialer Situationskomik und skurrilem, hintergründigemWitz. Und auch diesmal geben sich Hollywoods Topstars die Klinke indie Hand um entweder sich selbst oder imaginäre Charakter zuverkörpern: Ted Danson, Mary Steenburgen, Elizabeth Banks, BryanCranston, Elizabeth Perkins und viele weitere. Gleich zum Auftaktlegter sich unter anderem mit Jimmy Kimmel und dem iranischen Ayatollahan.Facts:Originaltitel: "Curb Your Enthusiasm", Comedyserie, USA 2018, 10Episoden à ca. 30 Min., Serienschöpfer: Larry David. AusführendeProduzenten: Larry David, Jeff Garlin, Jeff Schaffer. Regie: u.a.Jeff Schaffer, Larry Charles. Darsteller: Larry David, Jeff Garlin,Susie Essman, Cheryl Hines, JB Smoove.Ausstrahlungstermin:Ab 2. Oktober 2018, dienstags, 21.25 Uhr bzw. ab 9. Oktober 2018,dienstags ab 20.15 Uhr, immer in Doppelfolgen, wahlweise im Originalund auch Deutsch. Parallel auf Sky Ticket, Sky Go und auf Abrufverfügbar. Staffeln eins bis acht auf Sky Box Sets über Sky Tickets,Sky Go und auf Abruf.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, demerfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauerngleichermaßen beliebten Serien wie "Die Sopranos", "Six Feet Under -Gestorben wird immer" und "The Wire" gibt es exklusive TV-Premierender neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones -Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert SkyAtlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B."Billions", Sky Original Productions aus Italien und UK, wie"Gomorrha - Die Serie" oder "Britannia" sowie ausgewählteProduktionen wie "Der Mord an Gianni Versace: American Crime Story"und "House of Cards". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch inenglischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werdenausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt undkönnen somit völlig flexibel abgerufen werden. 