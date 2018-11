Largo: Ja, es ist wahr!

Der Kurs der Aktie Largo stand am 21.11.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse Toronto bei 3,63 CAD. Der Titel wird der Branche "Diversified Metals & Mining" zugerechnet.

Wie Largo derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Für die Largo sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Largo. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 6 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 65,29 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 3,63 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Largo-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 2,27 CAD. Der letzte Schlusskurs (3,63 CAD) weicht somit +59,91 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (3,72 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,42 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Largo-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Largo-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Largo beträgt das aktuelle KGV 8,72. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metals & Mining" haben im Durchschnitt ein KGV von 107,25. Largo ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.