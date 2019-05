Laredo Petroleum: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Kurs der Aktie Laredo Petroleum steht am 18.05.2019, 06:27 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 3,33 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugerechnet.

Unsere Analysten haben Laredo Petroleum nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Laredo Petroleum erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -66,53 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche sind im Durchschnitt um 69,2 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -135,73 Prozent im Branchenvergleich für Laredo Petroleum bedeutet. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 69,2 Prozent im letzten Jahr. Laredo Petroleum lag 135,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Für Laredo Petroleum liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 1 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Laredo Petroleum vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 8 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (3,34 USD) könnte die Aktie damit um 139,52 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Laredo Petroleum-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 4,03 ist die Aktie von Laredo Petroleum auf Basis der heutigen Notierungen 94 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (67,95) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".