Lanxess für 2017 nach sehr gutem Jahresstart optimistisch

KÖLN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern Lanxess blickt trotz Unsicherheiten mit Zuversicht auf das laufende Jahr.



Der Start in das laufende Jahr sei "sehr gut", erklärte Konzernchef Matthias Zachert am Mittwoch laut Mitteilung. Für das laufende Geschäftsjahr stellte er ein operatives Ergebnis (Ebitda vor Sonderposten) leicht über dem Wert des Vorjahres in Aussicht. Im ersten Quartal dürften in dieser Abgrenzung 300 bis 320 Millionen Euro hängen bleiben und damit rund ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor.

Lanxess hatte sich zuletzt neu ausgerichtet und den mit einem Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmen geschaffenen finanziellen Spielraum im September für den größten Zukauf ihrer Geschichte genutzt. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über die Zahlen berichtet, die eigentlich erst am Donnerstag veröffentlicht werden sollten./jha/stb