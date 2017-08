Lanxess erwartet bestes Ergebnis aller Zeiten – trotz Gegenwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Liebe Leser,

nach einem starken 2. Quartal rechnet Lanxess für das Gesamtjahr unverändert mit dem besten Ergebnis in der Geschichte des Unternehmens. Dennoch warnt Konzernchef Matthias Zachert vor Gegenwind in der zweiten Jahreshälfte. Wir haben uns angesehen, was es damit auf sich hat.

Wachstumsstrategie zahlt sich aus

„Unsere Wachstumsstrategie zahlt sich aus“, bilanzierte Lanxess-Chef Matthias Zachert, nachdem das Unternehmen im Zeitraum von April bis Juni den Umsatz, das EBITDA und das bereinigte Konzernergebnis hatte steigern können.

Als Grundlage für das erfolgreiche 2. Quartal nannte der CEO die operative Stärke des Spezialchemie-Konzerns sowie die profitablen Akquisitionen: „Die neu erworbenen Chemtura-Geschäfte leisten bereits einen signifikanten Ergebnisbeitrag und auch die übrigen Bereiche unseres Spezialchemie-Portfolios entwickeln sich positiv“, erläuterte Zachert.

Prognose bestätigt!

Der Konzernchef räumte aber auch ein, dass die Kölner in der zweiten Jahreshälfte mit einer „etwas abgeschwächten Dynamik“ rechnen. Alles in allem sieht der Manager das MDAX-Unternehmen allerdings „voll auf Kurs“.

Dementsprechend bekräftigte Zachert die Prognose, wonach das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 ein Rekordergebnis ansteuert.

So geht Lanxess wie gehabt von einem EBITDA (vor Sondereinflüssen) in einer Bandbreite von 1,225 bis 1,3 Mrd. Euro aus. Zur Erinnerung: Das bisher beste operative Ergebnis der Unternehmensgeschichte gelang dem Spezialchemie-Konzern im Jahr 2012 mit etwa 1,2 Mrd. Euro.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.