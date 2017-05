Lanxess: Wird 2017 das erfolgreichste Geschäftsjahr aller Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Liebe Leser,

wie berichtet konnte die Lanxess AG auf der ordentlichen Hauptversammlung am 26. Mai 2017 mit guten Zahlen im Geschäftsjahr 2016 glänzen. Zudem ist das Spezialchemie-Unternehmen gut in das Jahr 2017 gestartet. Entsprechend positiv fiel der auf der Versammlung vorgestellte Ausblick aus.

Erstes Quartal als Basis für ein gutes Gesamtjahr!

In den ersten drei Monaten des Jahres steigerte Lanxess seinen Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal 2016 um starke 25% auf 2,4 Mrd. Euro. Beim EBITDA vor Sondereinflüssen erwirtschaftete der MDAX-Konzern ebenfalls ein Plus von 25% auf 328 Mio. Euro. Beim Konzernergebnis legte Lanxess sogar um 47% auf 78 Mio. Euro zu.

Aufgrund der positiven Entwicklung im operativen Geschäft sowie dem am 21. April 2017 abgeschlossenen Erwerb von Chemtura rechnet Lanxess für 2017 mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen in einer Bandbreite von gut 1,2 bis 1,3 Mrd. Euro, nach 995 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2016. Die Berechnungen enthalten den Beitrag des Chemtura-Geschäfts. „Damit könnte 2017 für Lanxess das erfolgreichste Geschäftsjahr seit Unternehmensgründung werden“, kommentiert das Unternehmen in der Pressemitteilung zur Hauptversammlung.

Transformation geht weiter!

Trotz des positiven Ausblicks hob Lanxess-Chef Matthias Zachert hervor, dass die Transformation des Spezialchemie-Konzerns noch nicht beendet sei. Das Unternehmen setze dabei „auf Wachstum aus eigener Kraft, doch wir sind ebenso bereit, den Konsolidierungsprozess der chemischen Industrie aktiv mitzugestalten.“ Zuerst konzentriert sich Lanxess dem CEO zufolge allerdings auf eine schnelle Integration der Chemtura-Geschäfte.

Besser geht es nicht mehr als diese 5 Aktien!

Rolf Morrien hat Sie für Sie entdeckt: Die 5 besten Aktien der Welt! 5 Aktien, mit denen Sie in 2017 ein Vermögen kassieren werden. Wenn Sie noch heute den Gratis-Report „5 besten Aktien der Welt“ anfordern, ist es nicht mehr weit bis zu Ihrer finanziellen Sicherheit!

Klicken Sie jetzt ganz einfach HIER um KOSTENLOS mehr zu erfahren!

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.