Lanxess: Warren Buffett rettet die Aktie erneut!

in einem eher schwächeren Marktumfeld gehörte die Aktie des Kölner Chemiekonzerns Lanxess am gestrigen Donnerstag zu den größten Gewinnern. Kein Wunder, wurde doch gestern bekannt, dass der wohl beste Investor aller Zeiten, Warren Buffett, seine Position in der Aktie weiter aufgestockt hat.

Der Einstieg von Warren Buffett rettete die Aktie schon einmal

Dabei wurde der Einstieg von Warren Buffett über seine Rückversicherungstochter General Reinsurance bereits vor einigen Wochen bekannt. Damals meldete Lanxess, dass eben jene General Reinsurance sich mit etwas mehr als 3% des Aktienkapitals eingekauft habe. Gestern nun kam die Meldung, dass General Reinsurance inzwischen mehr als 5% des Aktienkapitals an Lanxess halte. Übrigens hat auch der Staat Singapur seinen Anteil an Lanxess auf rund 5% aufgestockt.

Der damalige Einstieg von Warren Buffett führte zu einem kleinen Kurssprung, half der Aktie aber mittelfristig kaum. Vielmehr bröckelten die Kurse anschließend über einige Wochen nach und nach ab. So drohte sie zuletzt sogar unter die wichtige charttechnische Unterstützung um 60,00 Euro zu fallen. Mit der gestrigen Meldung ist dieser Rutsch und damit die Generierung eines Verkaufssignals erst einmal vom Tisch.

Noch kein Kaufsignal, Aktie im Niemandsland!

Auf der anderen Seite ist die Aktie aber auch noch weit von einem Kaufsignal entfernt. Denn dazu müsste sie die runde Marke von 70,00 Euro überwinden und neue Allzeithochs generieren. Insofern befindet sich der Titel aktuell im Niemandsland, wobei die anhaltenden Käufe der beiden Großaktionäre das Vertrauen in Management und Unternehmen sicherlich nicht negativ beeinträchtigt haben dürften.

Alles in allem bleibe ich daher der Aktie gegenüber tendenziell positiv gestimmt. Allerdings wird man als Anleger ein wenig Geduld brauchen, bis die Aktie wieder Gas geben kann. Warren Buffetts Käufe mögen die Aktie von Zeit zu Zeit stützen können, für ein Kaufsignal braucht es aber doch noch etwas mehr. Erst bei einem charttechnischen Ausbruch über die Marke von 70,00 Euro wird nämlich das Kaufsignal mit Kursziel 85,00 Euro aktiviert.

Ein Beitrag von Sascha Huber.