Lanxess: Warren Buffett kauft ein!

gestern früh notierte die Aktie der Lanxess AG zunächst noch leicht im Minus. Grund hierfür war jedoch in erster Linie der Dividendenabschlag in Höhe von 0,70 Euro. Dennoch drohte die Aktie zuletzt – Dividendenabschlag hin oder her – den kurzfristigen Aufwärtstrend zu durchbrechen und somit weiter abzurutschen.

Einstieg von Warren Buffett

Doch gegen 10:30 Uhr platzte dann die Bombe. Denn die Lanxess AG veröffentlichte eine sogenannte Stimmrechtsmitteilung, gemäß derer die General Reinsurance AG eines gewissen Warren E. Buffett und somit eine Tochtergesellschaft von Berkshire Hathaway, 91.522.936 Aktien respektive 3,004% des Aktienkapitals an Lanxess erworben hat. Sofort reagierten die Anleger und die Aktie schoss nach oben, womit der kurzfristige Aufwärtstrend natürlich verteidigt werden konnte.

Doch einmal auf den Geschmack gekommen, mit Warren Buffett in einem Boot zu sitzen, kauften die Anleger weiter zu. So stieg die Aktie alleine gestern um rund +7% und auch heute setzt sich die Kursrally weiter fort. Gleichwohl konnte das Allzeithoch bei 69,99 Euro bislang nicht geknackt werden. Dies wäre zur Generierung eines großen Kaufsignals notwendig.

Fazit: Jetzt gilt es!

Sollte die Aktie in den nächsten Tagen das bisherige Allzeithoch herausnehmen können, würde hier ein starkes Kaufsignal mit Kurszielen von bis zu 85 Euro generiert. Passiert das nicht, muss man die Aktie sofort wieder genauer im Auge behalten. Denn dann würde im „Worst Case“-Szenario auch ein Abrutschen unter die 60-Euro-Marke möglich, was wohl weitere Abgaben zur Folge hätte. Buffett hin oder her!

Die Frage, die sich Anleger daher stellen sollten, lautet: Welche Interessen verfolgt Warren Buffett bei Lanxess? Da er bereits andere Unternehmen aus dieser Branche in seinem Portfolio hält, könnte er durchaus Interesse an einem Zusammenschluss dieser Unternehmen unter seiner Führung haben. Wäre dem so, müsste er weitere Lanxess-Aktien erwerben, was dann bald bekannt werden würde. Achten Sie daher genau auf solche Meldungen und natürlich auf den Verlauf des Aktienkurses, sobald sich der aktuelle Rauch um Buffetts Einstieg ein wenig verzogen hat.

Ein Beitrag von Sascha Huber.