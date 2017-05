Lanxess-Hauptversammlung: Mehr Dividende als im Vorjahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Liebe Leser,

die Lanxess AG hatte am 26. Mai zur ordentlichen Hauptversammlung in die Lanxess Arena in Köln geladen. Das Spezialchemie-Unternehmen konnte dabei auf eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im Geschäftsjahr 2016 zurückblicken. „Lanxess ist heute ein neu aufgestellter Konzern – profitabel, stabil und wachstumsstark“, sagte CEO Matthias Zachert im Rahmen seiner Rede.

Die Entwicklungen im Geschäftsjahr 2016!

Der MDAX-Konzern hatte sein EBITDA vor Sondereinflüssen im Geschäftsjahr 2016 auf Jahresbasis um 12,4% auf 995 Mio. Euro gesteigert. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen von Lanxess kletterte auf 12,9%, nach 11,2% im Vorjahr. Beim Konzernergebnis erwirtschaftete das Unternehmen ein Plus von 16,4% auf 192 Mio. Euro.

Der Umsatz sank leicht von 7,9 Mrd. Euro im Geschäftsjahr 2015 auf 7,7 Mrd. Euro. Ursache dafür war in erster Linie die „Anpassung der Verkaufspreise an die gesunkenen Rohstoffkosten“, erklärte der Konzern in der Pressemitteilung zur Versammlung. Die Nettofinanzverbindlichkeiten gingen per Ende Dezember 2016 nachhaltig von 1,2 Mrd. Euro auf 269 Mio. Euro zurück.

Dividende mit zweistelligem Plus!

Auf Basis der guten Ergebnisse im Geschäftsjahr 2016 unterbreitete die Konzernverwaltung der Hauptversammlung eine Gewinnausschüttung von 70 Cent pro Aktie. Dies entspricht einem Plus von 17% im Vergleich zum Vorjahr sowie einem Ausschüttungsvolumen in Höhe von knapp 64 Mio. Euro. „Damit werden wir unserem Anspruch gerecht, eine steigende, mindestens aber stabile Dividende zu zahlen“, kommentierte Zachert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.