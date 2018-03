Lanxess: Ergebnisse größtenteils über den Erwartungen, Prognose enttäuscht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Liebe Leser,

Lanxess hat die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 am Donnerstagvormittag präsentiert. Anleger und Analysten konnten leider trotz übertroffener Erwartungen nicht besänftigt werden, wie die Kursentwicklung im Anschluss an die Veröffentlichung zeigt. Möglicherweise waren die Prognosen für das laufende Jahr nicht wirklich begeisterungsfähig.

Umsatz leicht über Erwartungen

Der Umsatz lag mit 9,66 Mrd. Euro 25 % über dem des Vorjahres. Analysten rechneten mit einem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.