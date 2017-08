Lanxess: Droht hier Ungemach?

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

am Donnerstag der letzten Woche veröffentlichte der Spezialchemie-Konzern Lanxess seine Zahlen zum zweiten Quartal 2017. Das Zahlenwerk kurz und knapp: Lanxess konnte den Konzernumsatz, das EBITDA sowie das bereinigte Konzernergebnis verbessern. Für das Gesamtjahr rechnet der Konzern mit einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 1,2 und 1,3 Milliarden Euro – dies wäre ein möglicher Rekordwert. Insgesamt 21 Analysten haben sich im Nachgang der Zahlenveröffentlichung mit der Aktie beschäftigt. Die Experten bekräftigen nahezu einhellig die optimistische Stimmung.

Analystenmeinungen

So belässt die Deutsche Bank, die seit der Zahlenveröffentlichung bereits 3 Analysen zu Lanxess veröffentlichte, das Kursziel bei 79 Euro und empfiehlt weiterhin den Kauf der Aktie. DB-Analyst Martin Dunwoodie hob in einer am Freitag veröffentlichten Studie die starke Entwicklung des operativen Ergebnisses und die damit einhergehenden guten Wachstumsperspektiven hervor. Die zwei weiteren DB-Analysen vom Montag sowie Mittwoch unterstützen diese Meinung und nahmen deshalb keine weiteren Veränderungen an den Empfehlungen vor.

Bei der französischen Großbank Societe Generale gibt man sich etwas zurückhaltender: So rät man weiterhin zum Halten der Aktie bei einem Kursziel von 67 Euro. SocGen-Analyst Thomas Swobodo ging am Montag davon aus, dass Lanxess von der Umstrukturierung sowie von diversen Akquisitionen profitieren werde. Aber: Laut Swobodo wirken sich die anziehenden Materialkosten sowie ein stärkerer US-Dollar negativ auf die Geschäfte des Chemieproduzenten aus.

Die drittgrößte Bank Großbritanniens, das Investmentinstitut Barclays, veröffentlichte nach den Zahlen als einziges Institut ein negatives Kursziel, indem man das Aktienpotential von 64 auf 62 Euro reduzierte. Barclays belässt die Einstufung auf „Equal Weight“ (auch: „neutral“ oder „halten“). So bewertete deren Analyst Sebastian Satz am Freitag zwar das etwas bessere Abschneiden im zweiten Quartal positiv. Für Satz biete Lanxess allerdings ein wenig schlagkräftiges Produktsortiment. Und: Laut Satz belaste der wieder stärker werdende Euro die Wachstumsaussichten des Konzerns, der nun vor schwierigen Herausforderungen stehe.

Analystenempfehlungen

Buy Outperform Hold Underperform Sell 8 3 14 1 0

Analystenkursziele

Maximum Minimum Median Real (16.08.17) 87,00 € 52,00 € 70,60 € 63,52 €

Ein Beitrag von Marco Schnepf.