Lantern Pharma Aktie: Wiederaufleben der ADC-Therapie zur Krebsbehandlung!

Lantern Pharma Inc. (NASDAQ:LTRN), ein Biopharma-Unternehmen im klinischen Stadium, debütierte am 15. Juni 2021 als öffentliches Unternehmen. In nur sieben Monaten hat Lantern seine KI-Plattform namens RADR© bereits mehr als vervierfacht (auf über 1,2 Milliarden Datenpunkte), Partnerschaften mit drei weltbekannten Krebsforschungsinstituten (Johns Hopkins, Georgetown und Fox Chase Cancer Center) initiiert, sein klinisches Entwicklungsprogramm LP-300 bei einer Untergruppe von Lungenkrebspatienten deutlich vorangetrieben, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung