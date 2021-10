Lanserhof bleibt international auf Erfolgskurs / Vier Auszeichnungen bei den World Spa Awards 2021

Hamburg (ots) -Vier gewinnt: Gleich zwei mal zwei Siegertrophäen konnte der Lanserhof bei den World Spa Awards, der wichtigsten Spa-Auszeichnung der Welt, in diesem Jahr abräumen. Im Fokus stehen zwei Häuser - der Lanserhof Tegernsee sowie der Lanserhof at The Arts Club in London, deren Preise eine Bestätigung für die gesamte Lanserhof Group darstellen.Wie auch im vergangenen Jahr wurden die World Spa Awards online und ohne glanzvolle Gala verliehen. Die Lanserhof Group ist dennoch im Feiermodus und konnte erfolgreich in vier verschiedenen Kategorien punkten: Zum siebten Mal in Folge hat der Lanserhof Tegernsee die begehrte Auszeichnung als "World's Best Medical Spa" gewonnen. Auch das Haus in London, der Lanserhof at The Arts Club, wurde zum dritten Mal als "World's Best Private Members Club Spa" ausgezeichnet sowie als "England's Best Day Spa 2021". Ein weiterer Erfolg ist die erneute Auszeichnung des Lanserhof Tegernsee als "Germany's Best Wellness Retreat".Die internationale Konkurrenz war wie gewohnt hochkarätig und umfangreich. Bewertet wurden die Häuser von einer internationalen Jury aus Führungskräften, Reiseveranstaltern, Agenturen und Medien sowie Spezialisten der Spa-Industrie, die neben dem Wellnessbereich u.a. das medizinische Behandlungsangebot, das Ernährungskonzept, das Fitnessprogramm sowie das angebotene Rahmenprogramm, darunter etwa Vorträge von Spezialisten, in ihre Bewertung mit einfließen ließen.Dr. Christian Harisch, CEO der Lanserhof Group:"Die wiederholten Auszeichnungen für die Standorte Tegernsee und London bei den diesjährigen World Spa Awards sind eine schöne Anerkennung und gleichzeitig große Motivation für unsere Teams in all unseren Häusern. Und zwar in denen, die bereits am Markt sind und jenen, die in Zukunft noch öffnen werden, wie im nächsten Jahr der Lanserhof Sylt. Ich möchte mich herzlich bei allen Mitarbeiter:innen für ihre hervorragende Arbeit und ihren unermüdlichen Einsatz Tag für Tag bedanken."Gesundheit beginnt im Kopf - und im Lanserhof.Pressekontakt:Schoeller & von Rehlingen Public RelationsSarah VogtTel.: +49 / 0176 3280 2779E-Mail: s.vogt@svr-pr.deAriane HäuslerTel.: +49/ 0171 7818 061E-Mail: a.haeusler@svr-pr.deWeitere Informationen auf der Websitehttp://www.lanserhof.comOriginal-Content von: Lanserhof GmbH, übermittelt durch news aktuell