Lansdowne Oil & Gas: Wohin geht die Reise?

An der Börse London schloss die Lansdowne Oil & Gas-Aktie am 14.08.2018 mit dem Kurs von 1,375 GBP. Die Lansdowne Oil & Gas-Aktie wird dem Segment "Öl & Gas Exploration & Produktion" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Lansdowne Oil & Gas einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Lansdowne Oil & Gas jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Lansdowne Oil & Gas wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Lansdowne Oil & Gas auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Lansdowne Oil & Gas-Aktie ein Durchschnitt von 1,3 GBP für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,375 GBP (+5,77 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (1,33 GBP) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,38 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Lansdowne Oil & Gas-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Lansdowne Oil & Gas erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Buy"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Lansdowne Oil & Gas erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 19,57 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 55,48 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -35,92 Prozent im Branchenvergleich für Lansdowne Oil & Gas bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 55,48 Prozent im letzten Jahr. Lansdowne Oil & Gas lag 35,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.