Langzeitstudie: Immer mehr Deutsche sorgen sich um Klima und Umwelt

Hamburg (ots) - Die große Hitzewelle hat in Deutschland ersteinmal eine Pause eingelegt, die Sorge vor den immer spürbarerwerdenden Folgen der globalen Erwärmung aber bleibt. Für mehr alsjeden vierten Deutschen (26%) gehört der Klimawandel inzwischen sogarzu den besorgniserregendsten Themen im eigenen Land. Das ist dasErgebnis der Langzeitstudie »What worries the World« des Markt- undMeinungsforschungsinstituts Ipsos, die monatlich in 28 Länderndurchgeführt wird. Lediglich in Kanada fürchten sich noch mehrMenschen (29%) vor den Folgen des Klimawandels als bei uns. Auf Platzeins der größten Ängste der Deutschen rangieren jedoch nach wie vordie Themen Armut und soziale Ungleichheit (47%), gefolgt vonEinwanderung (34%) sowie Kriminalität und Gewalt (30%).Verstärktes Problembewusstsein für 'grüne' ThemenBetrachtet man allerdings die langfristige Entwicklung unsererSorgen im Zeitverlauf, so lässt sich doch ein eindeutiger Trendablesen: Vermeintlich grüne Themen werden hierzulande immer häufigerals ernstzunehmende Bedrohung wahrgenommen, während Themen derinneren Sicherheit tendenziell von immer weniger Bürgern alsprioritäre Probleme angesehen werden. Innerhalb von nur zwei Jahrenhat sich in Deutschland der Anteil derer, die den Klimawandel alsbesonders besorgniserregend einstufen, schlagartig verdoppelt (13% in2017 vs. 26% in 2019).Auch in Sachen Umweltschutz ist das Problembewusstsein derDeutschen in letzter Zeit stark angestiegen: Im Mai 2017 sorgte sichlediglich jeder zehnte Bundesbürger (11%) vor den Folgen derUmweltverschmutzung, zwei Jahre später tut dies beinahe jeder Vierte(23%). Nur die Chinesen (41%) fürchten sich noch mehr vor derZerstörung der Umwelt als die Deutschen.Einwanderung wird seltener als Gefahr eingestuft, Angst vorExtremismus steigtEin anderes Bild zeichnet sich bei den Ängsten, die das Themenfeldder inneren Sicherheit berühren. Während sich im Oktober 2015 auf demHöhepunkt der Flüchtlingskrise noch eine knappe Mehrheit derBevölkerung (52%) große Sorgen über die Auswirkungen der Einwanderungmachte, wird Migration heute nur noch von jedem dritten Deutschen(34%) als eines der dringlichsten Probleme im eigenen Land angesehen.Nichtsdestotrotz wird das Thema Einwanderung in keinem anderen Landhäufiger als besorgniserregend eingestuft als bei uns.Auch die Sorge vor Kriminalität und Gewalt ist in Deutschlandtendenziell eher rückläufig. Aktuell fürchten sich drei von zehnDeutschen (30%) davor, niedriger war dieser Wert zuletzt im Jahr2015. Vergleichsweise groß ist wiederum die Angst vor einer Zunahmedes Extremismus: Mehr als jeder fünfte Deutsche (21%) bezeichnet diesals eines besorgniserregendsten Themen im eigenen Land, größer istdie Sorge derzeit nur in Großbritannien (22%).Deutsche Ängste unterscheiden sich stark von globalen SorgenGlobal gesehen lösen jedoch oftmals ganz andere Probleme diegrößten Sorgen aus. Vergleicht man die Ängste der Deutschen mit denweltweit am meisten genannten Sorgen, so lassen sich teils drastischeUnterschiede konstatieren. Weltweit fürchtet sich beispielsweisejeder dritte Bürger (33%) vor Arbeitslosigkeit oder bemängeltfinanzielle und politische Korruption (31%). Jeder Vierte (25%) sorgtsich zudem um das Gesundheitswesen im eigenen Land. In Deutschlandwerden diese Themen nur von jedem zehnten Befragten als besondersdringliche Probleme eingestuft. In keinem anderen Land sorgen sichdie Menschen so wenig vor Arbeitslosigkeit (10%) und Korruption (8%)wie bei uns.Im Gegenzug werden der Klimawandel (13%) und die Folgen derUmweltverschmutzung (13%) im weltweiten Durchschnitt nochvergleichsweise selten als schwerwiegende Bedrohung eingestuft. Undauch die vermeintlichen Gefahren aufgrund von Einwanderung (14%) oderder Zunahme von Extremismus (9%) spielen global gesehen eine eheruntergeordnete Rolle.Methode:Die Ergebnisse stammen aus der Ipsos-Studie »What worries theWorld« und wurden zwischen dem 19. April und dem 03. Mai 2019erhoben. Die Befragung wird monatlich weltweit mit dem Ipsos OnlinePanel durchgeführt. Bei der Online-Umfrage wurden insgesamt 19.529Personen aus 28 Ländern interviewt. Zu diesen Ländern gehörenArgentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Chile, China,Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Israel, Italien,Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko, Peru, Polen, Russland,Saudi-Arabien, Schweden, Serbien, Spanien, Südkorea, die Türkei,Ungarn sowie die Vereinigten Staaten von Amerika.In Israel, Kanada und den USA waren die Befragten zwischen 18 bis64 Jahre alt, in allen anderen Ländern zwischen 16 und 64 Jahren. InAustralien, Brasilien, Chile, China, Deutschland, Frankreich,Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Malaysia, Serbien, Spanienund den USA wurden jeweils etwa 1000 Personen befragt. InArgentinien, Belgien, Indien, Israel, Mexiko, Peru, Polen, Russland,Saudi-Arabien, Schweden, Südafrika, Südkorea, der Türkei und Ungarnumfasste die Stichprobe in jedem Land etwa 500+ Personen.Es wurde eine Gewichtung der Daten vorgenommen, um diedemografischen Merkmale auszugleichen und damit sicherzustellen, dassdie Stichprobe die aktuellen offiziellen Strukturdaten dererwachsenen Bevölkerung eines jeden Landes widerspiegelt. In 17 der28 untersuchten Ländern ist die Internetdichte groß genug, um dieStichproben als repräsentativ für die nationale Bevölkerung anzusehen- darunter auch Deutschland.Brasilien, Chile, China, Indien, Malaysia, Mexiko, Russland, Peru,Saudi-Arabien, Südafrika und die Türkei haben eine niedrigereInternetdichte. Diese Stichproben sollten daher nicht alsbevölkerungsrepräsentativ angesehen werden, sondern repräsentierenstattdessen den wohlhabenderen Teil der Bevölkerung, die aufstrebendeMittelklasse. Diese stellt allerdings eine wesentliche soziale Gruppedar, wenn es darum geht, diese Länder verstehen zu lernen.Wenn die Ergebnisse sich nicht auf 100 aufsummieren, liegt das anRundungen durch die computerbasierte Zählung, erlaubteMehrfachnennungen oder dem Ausschluss von "weiß nicht/keine Angabe"Nennungen.Über Ipsos:Ipsos ist ein unabhängiges und innovatives Markt- undMeinungsforschungsinstitut. In einer sich immer schnellerverändernden Welt ist es unsere Aufgabe, unsere Kunden mit präzisenund umsetzbaren Analysen bei ihrer Veränderung zu unterstützen. Dabeiorientieren wir uns an den »4S«: Security, Simplicity, Speed undSubstance. Um unseren Kunden bestmöglichen Service zu bieten, habenwir die große Bandbreite unserer Expertise in 18 Service Lineszusammengefasst. 