Language I/O stellt das präziseste maschinelle Übersetzungstool auf dem Markt vor

Cheyenne, Wyoming (ots/PRNewswire) - Die firmeneigene (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3021079-1&h=2112375804&u=https%3A%2F%2Flanguageio.com%2F&a=firmeneigene) Language I/O Technologie zur Optimierung von maschinellen Übersetzungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3021079-1&h=3937087746&u=https%3A%2F%2Flanguageio.com%2Ftechnology&a=Technologie+zur+Optimierung+von+maschinellen+%C3%9Cbersetzungen) stellt die besten maschinellen Übersetzungen aller Sprachen für Unternehmen bereit, die Probleme mit der korrekten Übersetzung von Fachjargon, neu entwickelter Umgangssprache, benannten Entitäten, wie z. B. Produktnamen eines Unternehmens, Akronymen und sonstigem unklarem User Generated Content (UGC) haben."Auf dem Markt existiert kein anderes Unternehmen, das die besten Maschinenübersetzungssysteme aggregiert und sie durch eine eigene Technologie ergänzt, um auch unverständlichen UGC immer korrekt übersetzen zu können," sagte Language I/O CEO Heather Morgan Shoemaker.Wenn ein Kunde einen Chat mit einem Mitarbeiter des Kundenservice startet, ist er oft abgelenkt oder tippt zu schnell. Diese Chats sind demzufolge voll mit Rechtschreibfehlern, Jargon und Akronymen. Der Language I/O Maschinenübersetzungsoptimierer verwendet die besten, auf dem Markt erhältlichen Maschinenübersetzungssysteme und lernt sie so an, dass sie diese unverständlichen Inhalte erkennen und richtig übersetzen können."Einer der coolsten Effekte unseres Maschinenübersetzungsoptimierers ist seine Entwicklung, bei der wir strengstens auf die Einhaltung des Datenschutzes geachtet haben," sagte Shoemaker. "Einige Anbieter im Bereich des mehrsprachigen Kundenservice sammeln Gesprächsinhalte, um neuronale MT-Systeme (maschinelle Übersetzung) anzulernen. Das haben wir nie gemacht und es wird auch nie passieren."Diese Verpflichtung intensiviert die strikte Einhaltung der internationalen Sicherheitsstandards (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3021079-1&h=1172439793&u=https%3A%2F%2Flanguageio.com%2Fblog%2Flanguage-io-earns-iso-270012013-certification-further-enhancing-data-protection-measures&a=strikte+Einhaltung+der+internationalen+Sicherheitsstandards) durch Language I/O zum Beispiel ISO 27001 und GDPR. Zudem verschlüsseln wir alle personenbezogenen Daten (PII).Führende nationale Marken im Bereich Gaming, Finanzen, Tourismus und eCommerce verlassen sich bezüglich erstklassiger Übersetzungen auf Language I/O. Viele unserer Kunden erkennen ein ROI (return on investment) von mehr als 500%, wenn sie sich für unsere Lösungen entscheiden, anstatt weitere, nicht englischsprachige Kundenbetreuer einzustellen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über unsere Produkte.Info zu Language I/ODie Zukunft der Übersetzungen ist gesprächsorientiert und die firmeneigene Language I/O Technologie zur Optimierung von maschinellen Übersetzungen gewährleistet, dass jede Konversation verstanden wird. Unser Maschinenübersetzungsoptimierer kann schwierige allgemeine Inhalte, wie Jargon, Umgangssprache, Abkürzungen und Schreibfehler in 150 Sprachen per Chat, E-Mail, Artikel und auf Social Support-Kanälen übersetzen. Language I/O kann nahtlos in alle wichtigen CRM-Systeme (Kundenbeziehungsmanagement) integriert werden und stellt auch eine API bereit. Letztendlich überlassen wir unseren Kunden die Entscheidung, ob sie professionelle Linguisten, unseren Maschinenübersetzungsoptimierer oder beide zusammen einsetzen möchten.Pressekontakt:Ivy Hughes1-970-631-4389ivy.hughes@languageio.comOriginal-Content von: Language I/O, übermittelt durch news aktuell