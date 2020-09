Langjähriger Stahl-Verbandschef Ameling gestorben

DÜSSELDORF/BERLIN (dpa-AFX) - Der langjährige Präsident der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Dieter Ameling, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.



Mit Ameling verliere die Stahlindustrie in Deutschland eine in Wirtschaft und Politik anerkannte Persönlichkeit, teilte der Verband am Samstag in Berlin mit. Ameling leitete die Geschicke der Wirtschaftsvereinigung in Düsseldorf von 2000 bis 2008. Er sei bereits am 4. September gestorben./fc/DP/fba