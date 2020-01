Langjähriger Finanzchef verlässt Software AG - Nachfolger von SAF Holland

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

DARMSTADT (dpa-AFX) - Bei der Software AG gibt es einen überraschenden weiteren Wechsel im Vorstand.



Der seit fast 18 Jahren amtierende Finanzchef Arnd Zinnhardt verlässt den Softwarekonzern, sein Nachfolger wird nach Ablauf einer Übergangszeit Matthias Heiden, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Darmstadt mitteilte. Heiden kommt vom Nutzfahrzeugzulieferer SAF Holland , wo er ebenfalls die Finanzen steuert.

Software-AG-Chef Sanjay Brahmawar hat seit seinem Amtsantritt im August 2018 damit nun die gesamte Vorstandsetage mit neuen Managern besetzt. "Ich freue mich sehr, dass Matthias Heiden unser Team verstärkt. Mit ihm haben wir

einen international sehr erfahrenen Finanzexperten und Kenner der

Softwarebranche an Bord", sagte Brahmawar.

Der Vorstandschef will den Softwarekonzern nach mehreren mauen Jahren wieder auf Wachstumskurs bringen und hat dazu seine neue Strategie vor knapp einem Jahr auf den Weg gebracht. So sollen die Strukturen im Vertrieb umgebaut werden, zudem will sich die Software AG verstärkt auf ein Erlösmodell mit Abonnements verlagern. Das wird nach früheren Aussagen insbesondere in diesem Jahr Umsatz und Ergebnis belasten.

Zinnhardts Vertrag läuft eigentlich bis ins kommende Jahr. Heiden ist seit knapp drei Jahren im Vorstand von SAF Holland und war zuvor ebenfalls in der Softwarebranche bei SAP tätig./men/jha/