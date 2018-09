Langjähriger BAT-Chef Durante verlässt 2019 den Tabakkonzern

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

LONDON (dpa-AFX) - Der Tabakkonzern British American Tobacco (BAT) steht vor einem Chefwechsel.



Der langjährige Konzernlenker Nicandro Durante will das Unternehmen im kommenden Jahr verlassen. Nach fast 40 Jahren bei BAT werde Durante sein Amt zum 1. April 2019 niederlegen, teilte der Zigarettenhersteller am späten Mittwochabend in London mit.

Der Verwaltungsrat will bald einen Nachfolger benennen. Nach einer Überprüfung einer Reihe interner und externer Kandidaten habe man sich bereits auf einen Favoriten verständigt.

Durantes Karriere bei BAT begann 1981 bei der brasilianischen BAT-Tochter. Nach diversen Führungspositionen rückte der gebürtige Brasilianer 2011 an die Spitze des britischen Tabakriesen. Im vergangenen Jahr fädelte er die 55 Milliarden Dollar schwere Mega-Hochzeit mit dem US-Hersteller Reynolds America ein, mit der die Marke "Camel" unter das Dach von BAT kam. Von den Briten kommen unter anderem "Dunhill" und "Lucky Strike". Angesichts des rückläufigen Tabakkonsums baute BAT unter dem 62-jährigen Konzernlenker auch das Geschäft mit E-Zigaretten aus./tav/elm/fba