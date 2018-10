Langjährige Verbundenheit der DVAG mit Familie Schumacher: Mick Schumacher und Deutsche Vermögensberatung freuen sich über sensationellen Formel-3-Erfolg (FOTO)

Marburg (ots) -Er ist auf dem besten Weg, in die Fußstapfen des Vaters zu treten:Mick Schumacher, Motorsport-Talent und Sohn des siebenmaligenFormel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, hat am vergangenenRennwochenende auf dem Hockenheimring die FIAFormel-3-Europameisterschaft vorzeitig für sich entschieden.Anlässlich seines bislang größten Triumphs besuchte der 19-Jährigeheute das Marburger Zentrum für Vermögensberatung (ZVB), noch bisEnde Dezember 2018 Schauplatz der bundesweit bekanntenJubiläumsausstellung über Michael Schumacher. Andreas Pohl,Vorstandsvorsitzender der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG),empfing den Jung-Champion persönlich und gratulierte zu seinerherausragenden Leistung: "Ich freue mich außerordentlich für Mick,dass er nach nur einem Jahr in dieser anspruchsvollen Rennklassebereits das oberste Siegertreppchen erklimmen konnte. Und wir sindstolz, ihn bei seinem weiteren Weg zu begleiten, denn dieser Erfolgwird mit Sicherheit nicht sein letzter sein."Die DVAG steht seit über zwei Jahrzehnten fest an der Seite vonFamilie Schumacher. Was mit einem Logo auf dem Helm MichaelSchumachers begann, entwickelte sich schnell zu einer dauerhaftenBeziehung und tiefen Verbundenheit mit dem Unternehmen undGründer-Familie Pohl - und das über dessen tragischen Unfall hinausbis heute. Seit 2015 begleitet die DVAG Mick Schumacher bei seinerRennkarriere im Formelsport. Und der Erfolg ließ nicht lange auf sichwarten: Über mehrere Stationen wie die Deutsche und ItalienischeFormel 4 stieg Mick 2017 in die Europäische Formel 3 auf. Mit demaktuellen Titel hat er in Riesenschritten seinen nächsten Meilensteinerreicht. "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, inmitten derbeeindruckenden Ausstellungs-Kulisse über meinen Vater den Titelfeiern zu können. Ganz besonders jetzt tut es gut zu wissen, einenstarken Partner wie die DVAG an meiner Seite zu haben", freut sichMick Schumacher über seinen Besuch im ZVB Marburg.Pressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am MainSimon Kuklinski, Tel.: 069 2384-7505;E-Mail: Simon.Kuklinski@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563;E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell