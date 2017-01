Langjährige BRIGITTE-Chefredakteurin Anne Volk gestorben

Hamburg (ots) - G+J-CEO Julia Jäkel: "Eine der prägendstenBlattmacherinnen des Landes"Die langjährige BRIGITTE-Chefredakteurin Anne Volk ist amvergangenen Freitag nach langer schwerer Krankheit in Hamburggestorben. Volk wurde 72 Jahre alt. Anne Volk war eine der großenBlattmacherinnen des deutschen Magazinjournalismus. AlsChefredakteurin, Geschäftsführerin und zuletzt Herausgeberin prägtesie die Zeitschrift BRIGITTE über zwei Jahrzehnte, von 1985 bis 2004.Julia Jäkel, CEO von Gruner + Jahr: "Anne Volk wird uns als eineder prägendsten Blattmacherinnen des Landes in Erinnerung bleiben.Sie hat BRIGITTE Bedeutung und Größe gegeben. Anne Volk machte einHeft für Frauen wie sie sind, nicht wie andere sie gern hätten. Siehatte keine Angst davor, neben gesellschaftspolitische Reportagen imDossier, das sie einführte, das beste Apfelkuchenrezept zu setzen.Beides fand sie gleichermaßen interessant - und traf damit denGeschmack der Leserinnen. Wir trauern um eine beeindruckendePersönlichkeit, großartige Kollegin und Frau - energiegeladen, klug,immer auf dem Boden geblieben, streng und witzig gleichermaßen."Anne Volk wurde im Jahr 1985 Chefredakteurin der größten deutschenFrauenzeitschrift. Sie war die erste Frau an der Spitze von BRIGITTE- und blieb 17 Jahre lang Chefredakteurin des Magazins. 1994 wurdesie zusätzlich Verlagsgeschäftsführerin. 2002 übernahm sie dieAufgabe der Herausgeberin, diese Aufgabe erfüllte sie bis zu ihremRuhestand Ende 2004.Pressekontakt:Frank ThomsenLeiter Unternehmenskommunikation20444 HamburgTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 31 13 Telefax +49 (0) 40 / 37 03 -56 17 E-Mail thomsen.frank@guj.dewww.guj.deOriginal-Content von: Gruner + Jahr GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell