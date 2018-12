Langfristige Milliardenbelastungen für die Bürger durch verfehlte Personalpolitik der grün-schwarzen Landesregierung Baden-Württembergs

Stuttgart (ots) - Mit nunmehr 53,4 Milliarden Euro für dasHaushaltsjahr 2018 bläht die Landesregierung den Staatshaushalt imVergleich zum Vorjahr 2017 um 11,6 Prozent auf. Auch nach Abzug dergeplanten Tilgung von Kreditmarktschulden in Höhe von 500 MillionenEuro verbleibt noch eine Ausgabensteigerung von über 11 Prozent,während die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr nach allen Prognosennur um voraussichtlich 1,8 Prozent steigen wird. Darauf verweist derHaushaltspolitische Sprecher der Fraktion der AfD im Landtag vonBaden-Württemberg, Dr. Rainer Podeswa MdL. "Ein Ausgabenaufwuchs ummehr als das Fünffache kann keine Nachhaltigkeitskriterien erfüllenund ist den Bürgern von Baden-Württemberg gegenüberverantwortungslos. Dieser offensichtlich unter dem Motto 'Nach unsdie Sintflut' erstellte Nachtragshaushalt wird von der AfD-Fraktionin aller Schärfe abgelehnt!"Personalkostensteigerungen werden Handlungsspielraum der Regierungextrem einschränkenDeutlich bedenklicher als der scheinbare Ausgabenrausch derLandesregierung erscheinen nach Einschätzung der AfD-Fraktion die imStaatshaushalt begründeten zusätzlichen und langfristigenMilliardenbelastungen für Personalausgaben in den kommendenJahrzehnten. Hatte sich die Regierung in den vergangenen Jahren nochzu den vom Landesrechnungshof geforderten Stelleneinsparungenverpflichtet, wurden diese nun ersatzlos gestrichen. Zusammen mit denbereits geplanten und im Nachtragshaushalt vorgesehenen neuen Stellenplant die Landesregierung einen Aufwuchs bei den Staatsbeamten undAngestellten von rund 3500 Stellen. "Auch bei einer nur geringfügigrückläufigen Konjunktur werden diese unverantwortlichenPersonalkostensteigerungen die finanziellen Handlungsspielräume derLandesregierung in den kommenden Jahren extrem einschränken. Beieiner Rezession mündet diese völlig falsche Weichenstellung derLandesregierung in einer Staatshaushaltskrise", erläutert derstellvertretende AfD-Fraktionsvorsitzende. Die AfD-Fraktion beantragtdaher die Wiedereinsetzung der Stelleneinsparverpflichtung undstreicht den geplanten Stellenaufwuchs. Der Stellenplan des LandesBaden-Württemberg soll im Jahr 2019 um 122 Stellen reduziert werden."Unbestritten notwendige neue Stellen, beispielsweise bei denVerwaltungsgerichten, sind durch Stelleneinsparungen zukompensieren", so Dr. Podeswa.Weder Haushaltswahrheit noch -klarheitEine über die Erhöhung der Tilgung von Kreditmarktschulden, denZuweisungen an die Städte und Landkreise und stichtagsbezogenerVerpflichtungen hinausgehende Erweiterung des Staatshaushaltsplansfür das Jahr 2018 lehnt die AfD-Fraktion ab. "Nach der erwartetenVerabschiedung des Gesetzes über die Feststellung desNachtragshaushaltsplan am morgigen 12. Dezember 2018 durch denLandtag von Baden-Württemberg verbleiben der Landesregierung nur nochsieben Arbeitstage. Dass in diesem Zeitraum auch eine grün-schwarzeRegierung nicht Milliardenmittel sinnvoll verwenden kann und diesauch nicht beabsichtigt, bedarf keiner Erläuterung. Die verbleibendenMittelzuführungen in den Haushaltsplan 2018 werden damit die Höhe derHaushaltsreste weiter aufblähen und Schattenhaushalte befördern, diesich teilweise der parlamentarischen und damit öffentlichen Kontrolleentziehen. Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit sehen anders aus",betont der AfD-Abgeordnete mit Verweis auf die 46 Änderungsanträgeseiner Fraktion für den Staatshaushaltsplan 2019, mit denen insgesamtüber 1,6 Milliarden Euro für die Entlastung der Bürger, für dieZukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes, die Verbesserung derinneren Sicherheit und die Erhöhung der Kreditmarktschuldentilgungumgeschichtet werden sollen. Damit legt die AfD ein vollständiggegenfinanziertes Haushaltskonzept vor.AfD fordert Entlastung der Bürger um 1,116 Milliarden EuroAngesichts überbordender Steuereinnahmen ist es eineNotwendigkeit, den Bürger zu entlasten. Die AfD-Fraktion hat dieReduzierung der Grunderwerbsteuer von 5,0 Prozent auf 3,5 Prozentbeantragt. Diese Gesetzesinitiative wurde in der Anhörung von allenbeteiligten gesellschaftlichen Gruppen als richtiger Schritt begrüßt.Dies unter dem in den Haushaltsplanungen der AfD-Fraktionberücksichtigten Vorbehalt, dass den Kommunen ein vollständigerfinanzieller Ausgleich für die dadurch eintretende Minderung derEinnahmen zu gewähren ist. Neben der rein monetären Entlastung derBürger in Höhe von 588 Millionen Euro wird auch eine positiveAuswirkung auf den angespannten Wohnungsmarkt erwartet.311 Millionen Euro für den Ausbau der digitalen Infrastruktur imländlichen RaumSowohl im europäischen als auch im internationalen Vergleich hatBaden-Württemberg inzwischen den Anschluss im Ausbau der digitalenInfrastruktur verloren. Gerade in Baden-Württemberg mit seiner durchden Mittelstand geprägten Wirtschaftsstruktur ist der digitaleBreitbandausbau in den ländlichen Regionen ein entscheidenderSchlüsselfaktor für den weiteren wirtschaftlichen Erfolg des Landes."Es ist nicht zielführend, nur in den Sonntagsreden von den 'HiddenChampions' zu schwärmen", so Dr. Podeswa. "Der Bürger muss von derLandesregierung auch erwarten können, die zwingend erforderlichenGrundvoraussetzungen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit unserervielen Weltmarktführer in der Fläche zu schaffen." Die AfD-Fraktionsieht im Jahr 2019 zusätzliche Mittel in Höhe von 311 Millionen Eurofür den Ausbau der Breitbandinfrastruktur im ländlichen Raum sowieweitere 4,2 Millionen Euro für die Einsetzung vonDigitalisierungsmanagern in den Stadt- und Landkreisen zurUnterstützung einer funktionierenden IT-Struktur in den Schulen vor.45 Millionen Euro zusätzlich für Polizei und Justizvollzug"Dass erst in einem Nachtragshaushalt 5 Millionen Euro für dieAbgeltung von nur einem Sechstel der bei Polizei angefallenenÜberstunden eingestellt werden, ist ein weiterer bezeichnenderAusdruck der von Innenminister Strobl ständig überbetonten hohen'Wertschätzung der Arbeit' unserer Polizei", ergänzt derhaushaltspolitische Sprecher der AfD. Die AfD-Fraktion hat für dieAnschaffung dringend benötigter Ausrüstung der Polizei (+10 MillionenEuro), für den überfälligen Ausbau der Polizeischulen (+15 MillionenEuro) und für die Schaffung zusätzlicher Abschiebehaftplätze (+20Millionen Euro) insgesamt zusätzliche Mittel in Höhe von 45 MillionenEuro beantragt. "Dass Baden-Württemberg überhaupt nur über 30Abschiebehaftplätze verfügt und regelmäßig über 80 Prozent derAbschiebeversuche scheitern, ist eine Steuergeldverschwendungsondergleichen, welche an Eulenspiegelei denken lässt. Auch imdritten Jahr nach der Flüchtlingskrise sieht das Innenministeriumhier keine Abhilfe offensichtlich untragbarer und den Bürgern nichtvermittelbarer Missstände vor. Die Institutionen des Staates werdenvon der Landesregierung aus grün-ideologischen Gründen derLächerlichkeit preisgegeben", analysiert Dr. Rainer Podeswa. "Indieser Situation zweistellige Millionenbeträge für ein'Arbeitsprogramm Gesellschaftlicher Zusammenhalt' einzuplanen, gehtan den begründeten Erwartungen der Bürger vollständig vorbei undbelegt einmal mehr, dass die Landesregierung die Lebenssituation derBürger überhaupt nicht mehr wahrnimmt."35 Millionen Euro für Feuerwehrwesen, Katastrophenschutz undRettungsdiensteMit zusätzlichen 35 Millionen Euro will die AfD-Fraktion dieInvestitionen in das Feuerwehrwesen, den Katastrophenschutz und dieRettungsdienste stärken. Gründe dafür sind die durch dieLandesregierung verursachten langjährigen Investitionsstaus. Auch imvorliegenden Haushaltsentwurf der Regierung sind wieder nur wenigerals die Hälfte der von den Kommunen beantragten Zuschüsse vorgesehen.Die AfD fordert darüber hinaus eine kostenneutrale Stärkung desPetitionsausschusses des Landtags, gegenfinanziert durch dieAbschaffung des Bürgerbeauftragten. 