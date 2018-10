Langfristige Kooperation: Lidl bietet ab Januar 2019 deutschlandweit Produkte von Bioland-Bauern an (FOTO)

Neckarsulm (ots) -- Verbraucher erhalten auf breiter Basis Zugang zu wertvollenBioland-Lebensmitteln- Wertschätzung von heimischen Lebensmittelnund Zukunftsfähigkeit von Betrieben als langfristiges Ziel- Schrittweise Umstellung der Produkte unter der Bio-Eigenmarke"BioOrganic" auf BiolandLidl Deutschland setzt einen bedeutenden Meilenstein imNachhaltigkeitsengagement: Ab sofort kooperiert derLebensmittelhändler mit Bioland, dem führenden Verband fürökologischen Landbau in Deutschland und Südtirol. Gemeinsames Zielist es, hochwertige und heimische Bio-Produkte auf breiter Basis indie Gesellschaft zu bringen sowie sich langfristig für dieWeiterentwicklung einer nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschafteinzusetzen. Nach intensiven Gesprächen beider Partner über 18 Monatefiel nun der Startschuss für die langfristige Zusammenarbeit. DieKooperation mit Bioland ist der nächste konsequente Schritt für Lidl,das Sortiment mit hochwertigen und heimischen Bio-Produktenauszubauen und Kunden gegenüber ein weiteres Qualitätsversprechen zuerfüllen.Ab Januar bundesweit: Bioland zertifizierte Bio-MolkereiprodukteerhältlichBereits ab November 2018 werden in Deutschland einzelneBioland-Produkte wie Äpfel, Kresse und Gartenkräuter bundesweiterhältlich sein. Ab Januar 2019 folgt die Umstellung nahezu allerMolkereiprodukte der Eigenmarke "BioOrganic" wie Käse, Milch undButter auf Bioland-Standards. Auch Weizen- und Dinkelmehl sowieBioland-Kartoffeln sind zeitgleich in allen deutschen Lidl-Filialengeplant. Schrittweise werden weitere Obst- und Gemüseartikel imbundesweiten oder regionalen Angebot je nach Verfügbarkeit folgen.Kunden erkennen die Produkte am grünen Bioland-Markenzeichen auf denVerpackungen, die Lidl-Eigenmarke "BioOrganic" fungiert weiterhin alsBio-Vermarktungsdach. Rund 1/4 des "BioOrganic"-Sortiments wird abAnfang 2019 bereits das Bioland-Markenzeichen tragen. "Wir wollenunser Bio-Sortiment gemeinsam mit Bioland schrittweise erweitern undBio-Produkte dort, wo es möglich ist, auf den hohen Bioland-Standardheben", sagt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland.Ganzheitlicher Ansatz auf breiter EbeneMit der Kooperation verfolgen Lidl und Bioland einenganzheitlichen Ansatz, der alle Stufen der Wertschöpfungskette vomlandwirtschaftlichen Anbau bis in den Einkaufswagen des Kundeneinbezieht. Während die sieben Bioland-Prinzipien nachhaltigeKreislaufwirtschaft ohne künstliche Dünger und Pestizide, Förderungder Bodenfruchtbarkeit und biologischen Vielfalt, artgerechteTierhaltung, Erzeugung von wertvollen Lebensmitteln, Bewahrung dernatürlichen Lebensgrundlagen und Sicherung einer lebenswerten Zukunftfür den Menschen zu einer zukunftsfähigen Landwirtschaft undLebensmittelherstellung beitragen, verschafft Lidl mit seinen rund3.200 Filialen Millionen von Verbrauchern Zugang zu den hochwertigenBio-Lebensmitteln. Dazu werden sowohl bisherige Bio-Produkte derLidl-Eigenmarke "BioOrganic", wo es möglich ist, sukzessive aufBioland-Standards umgestellt als auch Artikel, die bereits heuteBioland-Kriterien erfüllen, transparent mit dem Verbandslogogekennzeichnet. Die schrittweise Umstellung der Bio-Produkte auf denBioland-Standard berücksichtigt die regionale und saisonaleVerfügbarkeit."Lidl hat uns im Laufe der letzten Monate glaubwürdigverdeutlicht, wie ernst es dem Unternehmen mit seiner nachhaltigenSortimentsentwicklung ist. Für uns, unsere Mitglieder und Partner istentscheidend, dass wir den strengen Bioland-Standard und unserePrinzipien ohne Kompromisse umsetzen können und dass unsere sozialenund ethischen Werte berücksichtigt werden", sagt Jan Plagge,Präsident Bioland e.V. "So werden die Lieferbeziehungen langfristigund nach klaren Fair-Play Regeln gestaltet, die kleinen und mittlerenBetriebsstrukturen eine Zukunft in der Biolandwirtschaft undLebensmittelherstellung bieten. Unserer Erzeuger undHerstellerbetriebe erhalten so neue und dauerhaft sichereAbsatzmöglichkeiten, zudem schützt jedes verkaufte Bioland-Erzeugnisdas Tierwohl, die Umwelt und das Klima. Nur mit einer gesteigertenNachfrage können weitere Bauern auf ökologischen Landbau umstellen",so Plagge.Mehr Bioland-Rohstoffe durch Umstellung von heimischen BetriebenUm eine ausreichende Versorgung mit Bioland-Rohstoffen zugewährleisten, soll schrittweise konventionellen Betrieben oderEU-Bio-Betrieben die Umstellung auf Bioland-Kriterien ermöglichtwerden. Wichtig ist beiden Partnern, den Mehraufwand für dieErfüllung der Bioland-Standards für Verbraucher sichtbar zu machensowie die Arbeit der Landwirte und Hersteller durch faire Preise zuhonorieren."Wir wollen hochwertige Bio-Produkte aus der Nische holen undMillionen von Verbrauchern den Zugang ermöglichen. Mit einemerweiterten Bioland-Angebot bieten wir unseren Kunden dieWahlmöglichkeit, mehr hochwertiges heimisches Bio zu kaufen. Wirergänzen damit ideal unser Sortiment und können gleichzeitig auchneue Zielgruppen ansprechen", erläutert Bock. "Für Landwirte ist dieKooperation eine Chance, ihre Betriebe zukunftsfähigweiterzuentwickeln und fair vergütet zu werden. Gemeinsam mit Biolandkönnen wir über eine gesteigerte Nachfrage weitere Betriebe zurUmstellung auf den ökologischen Landbau motivieren."Weitere Informationen unter: www.lidl.de/biolandÜber Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 28Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.