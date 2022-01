Langfristig ist auf Aktien praktisch immer Verlass!

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, es scheint in der DNA der Deutschen zu liegen, dass Anleger, wenn es ums Thema Aktien und Börsen geht, als erstes an mögliche Verlustrisiken denken. Tatsächlich kam es in der jüngeren Vergangenheit mit dem scharfen Corona-Crash im Frühjahr 2020 sowie mit der Finanzkrise 2008/2009 zu heftigen Rücksetzern an der Börse. Und ältere Anleger...