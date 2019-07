Langfingern im Schwimmbad keine Gelegenheit bieten / Spindaufbruch im Freibad: Die meisten Hausratversicherer bieten Versicherungsschutz (FOTO)

Coburg (ots) -Ferienzeit ist Badezeit. Unter einem Baum im Schwimmbad oder amBaggersee lässt sich Hitze gut ertragen. Aber was macht man beimSprung ins kühle Wasser mit Handy, Autoschlüssel, Portemonnaie oderArmbanduhr? In der Badetasche verstauen, auf dem Handtuch liegenlassen? Keine gute Idee.In vielen Schwimmbädern gibt es mittlerweile Spinde zurAufbewahrung von Wertsachen. Doch selbst diese Schränke weckenBegehrlichkeiten. Immer wieder werden sie aufgebrochen und dieWertsachen gestohlen. Ein klassischer Fall für dieHausratversicherung. Über deren Außenversicherung sind diese Sachenauch im verschlossenen Spind versichert. Der Aufbruch sollte nichtnur der Versicherung so schnell wie möglich gemeldet werden. Wichtig,der Aufbruch muss auch bei Polizei angezeigt werden. - Bei denallermeisten Versicherern ist der Spindaufbruch mitversichert. Ob dieeigene Hausratpolice dieses Risiko tatsächlich auch abdeckt, klärtman am besten mit dem Versicherer ab.Ein Tipp: Versicherungsschutz hin oder her, ein Spindaufbruchmacht Ärger. Bevor man neue Scheckkarten, Ausweise oder Schlüssel inden Händen hält, müssen meist einige bürokratische Hürden genommenwerden. Das braucht Zeit und Geduld. Vielleicht ist es einfacher, nurdie Dinge mitzunehmen, die man wirklich braucht.Pressekontakt:Karin BenningTel.: 09561/9622604Mail: karin.benning@huk-coburg.deOriginal-Content von: HUK-COBURG, übermittelt durch news aktuell