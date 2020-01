Langes Warten auf einen Facharzttermin - Linke kritisiert Bevorzugung von Privatpatienten

Berlin/Saarbrücken (ots) - Rund zwei Drittel der Krankenversicherten inDeutschland bekamen nach einem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" (Sonnabend) imvergangenen Jahr innerhalb von drei Wochen einen Termin beim Haus- oderFacharzt, etwa ein Drittel davon sogar sofort oder innerhalb eines Tages. DasBlatt beruft sich dabei auf aktuelle Angaben der Bundesregierung, die die Linkeabgefragt hatte.Das Problem sind demnach allerdings die längeren Wartezeiten auf einen Terminbeim Facharzt. Fast jeder dritte Versicherte (30 Prozent) kam im vergangenenJahr erst nach mehr als drei Wochen bei einem Fachmediziner zum Zuge. Auf einenTermin beim Hausarzt mussten dagegen nur vier Prozent der Versicherten längerals drei Wochen warten. Das Bundesgesundheitsministerium hatte dafür eineaktuelle Versichertenbefragung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV)unter rund 6000 gesetzlich und privat Versicherten ausgewertet. Demnach habesich die Verteilung der Wartezeiten "in den letzten fünf Jahren nicht wesentlichgeändert", so die Einschätzung der Regierung."Für viel Patienten sind lange Wartezeiten auf Facharzttermine seit langem dieNormalität und gehen einher mit Frustration", kritisierte die Sozialexpertin derLinken, Sabine Zimmermann. So müsse vor allem "die Bevorzugung vonPrivatpatienten bei der Terminvergabe beendet werden", forderte Zimmermann. Dazuverwies sie ebenfalls auf aktuelle Daten der KBV, wonach etwa jeder sechstegesetzlich Versicherte länger als drei Wochen auf einen Arzttermin warten müsse.Unter den Privatversicherten sei es nur jeder achte.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/57706/4502104OTS: Saarbrücker ZeitungOriginal-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell