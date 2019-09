Lange und Ahrens geben im Rennen um SPD-Vorsitz auf

SAARBRüCKEN (dts Nachrichtenagentur) - Simone Lange und Alexander Ahrens ziehen ihre Bewerbung für den SPD-Vorsitz zurück. Sie wollten Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken unterstützen, sagte Lange am Mittwochabend auf der Bühne beim Start der SPD-Kandidatentour. Gleichzeitig deutete Lange an, mit Ahrens nicht einer Meinung zu sein, was den Umgang mit der AfD angehe.

Damit verbleiben im Rennen um den SPD-Vorsitz noch 15 Kandidaten, verteilt auf 7 Zweierteams und einen Einzelbewerber.

Foto: über dts Nachrichtenagentur